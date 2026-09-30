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傅崐萁喊普發現金2萬 卓榮泰憂債留子孫

台灣新聞組／台北30日電
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立法院新會期29日開議，國民黨立法院黨團優先法案擬提「全民共享經濟成果及穩定民生...
立法院新會期29日開議，國民黨立法院黨團優先法案擬提「全民共享經濟成果及穩定民生」特別條例草案，普發現金新台幣2萬元。黨團總召傅崐萁（中）在議場前受訪表示，2026年稅收超收預估超過1兆台幣，可以普發2萬元。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

立法院新會期圍繞普發現金攻防升溫，藍營主張以今年超收稅收普發2萬元，綠營則憂增加債務並要求先說清財源，白營也傾向先還債再評估發放比例。

立法院新會期昨開議，普發現金成朝野攻防重點。國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，今年超收超過1兆元（台幣，下同），全民應普發2萬元；行政院長卓榮泰昨在施政報告前回應，「債務不能留給下一代」。

賴政府8月宣布明年普發現金1萬元，並在明年度中央政府總預算案編列2357億元，讓全民共享AI紅利。傅崐萁在中秋節喊出加碼到2萬元後，國民黨團也將攸關普發現金2萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案列為本會期優先法案，擬於特別預算生效後3個月內完成發放2萬元。

傅崐萁指出，去年國家超收5283億元，其中約40%還稅於民，也就是2300億元，因此全民普發1萬元；今年超收超過1兆元，以40%來算，約4000億元，因此全民應普發2萬元。即便行政院提出的追加預算達中華民國史上最高的6000億元，也不相扞格、不需舉債，只要把今年超收的部分還給人民，且要即刻執行。

傅崐萁昨還暗示，明年也有望再普發現金，明年是國家超收大爆發的1年，超徵可能達到2兆，全民普發可能最少2萬；至於金額，明年下半年國民黨團會再正式推出。

卓榮泰強調，「我們這一代的債務，不能留給下一代」。民進黨團幹事長莊瑞雄則搬出法條指出，依預算法第91條，立委可以提出相關立法，但若大幅增加預算支出，必須指明財源，也須先與行政院溝通；憲法第70條則規定，立法院審議行政院所提預算案時，不得為增加支出的提議。國民黨團若要提普發2萬元，民進黨團尊重，但應說清楚究竟要如何發放。

莊瑞雄表示，民進黨團贊成經濟成果全民共享，但不能政府喊1萬元，在野黨就喊2萬元，「加碼，老百姓聽了很開心，但加碼講久了，以後都變成在許願」。

藍營強調普發絕對有所本，以超收稅金推估，「錢是夠的」；白營指出，當政府有超徵稅收時，財政應該優先做全盤規畫，是否用於投資未來、因應風險及還債，最後再看有多少比例可以普發現金。

國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，黨團經過審慎評估與計算，普發現金2萬元絕對有所本，並非毫無財源依據，依目前情況，今年稅收盈餘已有約6、7000億元，年底甚至可能突破1兆元，應讓全民共享經濟成果。

國民黨立委賴士葆也說，賴清德總統說要普發1萬元的預算是2300億元、普發2萬元需4000多億元，今年預估超收最少6000億元，錢是夠的，只是怎麼處理到行政部門沒話說、合法合憲，要再思考。

但民眾黨團幹事長洪毓祥表示，當政府有超徵稅收的時候，財政應該優先做全盤規畫，民眾黨團認為用於還債，可能也會是很大的比例，「最後我們再來看看，還有剩下多少比例，可以拿來作為所謂的普發現金」。

精華 FAQ

  • 他認為今年稅收超收已逾1兆元，依過去約40%還稅於民的做法推算，普發2萬元有所本，也主張這筆錢屬超收部分，應直接還給人民。

  • 國民黨團已把相關的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」列為本會期優先法案，並規劃在特別預算生效後3個月內完成2萬元發放。

  • 民進黨強調必須先交代財源、並避免增加債務，民眾黨則主張超徵稅收應先做全盤規畫與還債，最後再看剩餘比例是否適合普發。

卓榮泰 傅崐萁

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