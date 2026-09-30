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27監委被提名人在野全數封殺 選戰會期朝野僵局更無解

台灣新聞組／台北30日電
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立法院29日上午舉行監察院人事同意權案投票，藍白聯手封殺27位被提名人，監察院持...
立法院29日上午舉行監察院人事同意權案投票，藍白聯手封殺27位被提名人，監察院持續空轉。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

立法院在新會期首日否決賴清德提名的27名監委，監察院與國家人權委員會恐持續空轉，朝野對立也因選戰升溫而更加難解。

第7屆監院已空窗兩個月，立法院昨天舉行監察委員人事同意權案記名投票表決，結果包括正副院長被提名人陳永興、王榮璋等，全部27位被提名人遭到藍白封殺，均未達57票同意門檻，監院確定空洞化。監察院昨發聲明表示深感遺憾，將衝擊人民權益保障，並對此嚴正抗議。

立法院新會期昨天開議，進入選戰會期，藍白立刻下馬威，全數封殺賴清德總統所提名的27名監委。賴政府處處不尊重國會，在野黨自然持續對抗以對，在選戰加溫下，朝野僵局恐怕更沒完沒了。

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統尊重立法院人事同意權審查結果，但也深表遺憾與憂心。同意權的行使結果，將致使攸關社會公義與人民權益的調查案件陷入停頓，監察院及國家人權委員會持續空轉，實非民眾與國際社會所樂見。

第6屆監察委員任期於7月屆滿，總統府6月提出第7屆監察委員，院長被提名人為獨派醫師陳永興、副院長被提名人為卸任監委王榮璋，另提名台灣基督長老教會玉山神學院講師高天惠等人擔任監委。為了爭取朝野支持，總統府秘書長潘孟安昨一早先率監委被提名人拜會民進黨立法院黨團。他提到，曾於9月14日致電各黨團希望拜會，未獲正面回應；9月22日再致電各黨團，收到回報都說忙。

立法院29日表決監委人事同意權前，總統府秘書長潘孟安（左九）陪同監察院長被提名人...
立法院29日表決監委人事同意權前，總統府秘書長潘孟安（左九）陪同監察院長被提名人陳永興（左七）等人，拜會民進黨立法院黨團爭取支持。（記者林澔一／攝影）

立法院昨日上午進行記名投票表決，立法院長韓國瑜宣布結果，陳永興、王榮璋均獲同意票50張、不同意票60張，未過全體委員二分之一同意門檻。另外，國民黨立委林思銘對監委被提名人彭紹瑾投無效票，民進黨立委伍麗華對監委被提名人高天惠投無效票，國民黨立委鄭天財對監委被提名人Iban Nokan投無效票外，其餘被提名人皆獲50張同意票、60張不同意票。

鄭天財表示，Iban Nokan曾為原住民族寫下很好的政策，且被前總統蔡英文採納，作為向原住民族道歉的根據。林思銘指出，彭紹瑾曾擔任檢察官，在專業與能力上適任監委，但仍以黨團決定為優先。伍麗華表示，她與高天惠具有二親等內姻親關係，要避免利益衝突。

國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，監察院的效能民眾都看見，過去四年內，國民黨拿出不少執政者的弊案，但監察院都不關心執政者的貪贓枉法，只研究如何對付在野黨，尤其「全院打台北市長蔣萬安兒子一人」，監察院已經變成東廠。民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥表示，監察院監察失格、包庇權貴，且未做好表率，黨團將持續在修憲委員會推動廢除監院。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，深感遺憾，監委席次已空缺近兩個月，如今人事案又全數落空，立法院投完票可以散會，但人民的陳情不會跟著消失。

針對監委全數遭否決，陳永興表示，他明確提出改革監察院的方向，立法院以不理性的既定成見和藉口，封殺了改革監察院的機會，相信民眾自有公評和判斷，也應更努力要求國會全面改革。

監委被全面封殺後，監察院發表聲明抗議立法院衝擊人民權益，持續與在野黨較勁。但問題關鍵仍然是，卓榮泰應該尊重立法權，賴總統也應盡速補提名，提出社會都能接受的公正人選，重建監察院公信力，否則作繭自縛，讓僵局無解的恐怕是賴總統自己。

精華 FAQ

  • 立法院昨天進行記名投票後，賴清德提名的27位監委被提名人全數遭否決，包括正副院長提名人陳永興、王榮璋都未達57票同意門檻，監院確定空洞化。

  • 國民黨與民眾黨認為監察院效能不彰、監察失格，甚至包庇權貴、打擊在野，民眾黨更主張在修憲委員會推動廢除監院，因此採取全面反對立場。

  • 監察院與國家人權委員會將持續空轉，涉及社會公義與人民權益的調查案件可能停擺。總統府與監院都呼籲重啟補提名與改革，否則朝野僵局恐更難化解。

賴清德

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