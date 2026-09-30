卓榮泰施政報告 藍白委「無言抗議」全缺席

立法院29日新會期開議，立法院長韓國瑜主持院會，在行政院長卓榮泰施政報告時，藍白立委全數缺席，議場格外冷清。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 卓榮泰赴立法院施政報告，呼籲朝野支持預算與優先法案，但藍白立委集體缺席抗議，國民黨與民眾黨皆批行政院與報告內容。

立法院新會期昨天開議，行政院長卓榮泰 施政報告時提出「四項懇求」，呼籲立法院依法、依期限審畢預算，儘速完成優先法案，讓憲政秩序回歸常軌。報告結束後，立法院長韓國瑜 向卓揆比出大拇指，卓也鞠躬致意，但台下藍白立委全體缺席，場內空蕩蕩，整場施政報告顯得格外冷清。國民黨 表示，行政院一再藐視國會，創不副署惡例，這是無言的抗議。

卓榮泰昨天上午率各部會首長赴立法院施政報告，他細數政府六項施政方向，涵蓋科技領先、轉型升級、全民共享、擴大社福、韌性安全等。他也說，行政院推動施政所需預算，是憲法賦予行政院的權利和義務，立法院負責審議法案及預算案，為求施政順利，他將提出四項懇求。

卓榮泰說，懇請立法院支持行政院提出民國116年度（2027年）中央政府總預算案、115年中央政府總預算的追加預算案、依據軍購特別條例籌編的未來各項年度預算，以及行政院本會期推出的優先法案，包括人口對策新戰略、中小微企業轉型升級條例、國民運動法修法。

他也提到，朝野和解共生是讓台灣前進的動力，期許兩院遵循憲法權力及財政紀律秩序，共同推動各項福國利民施政，懇請朝野黨團以人民為重、以國家為念，團結合作。

有別過去，卓榮泰此次報告將內容以圖文並茂的簡報格式，投影在議場左右兩側的大型液晶螢幕，雖然民進黨立委大表稱讚，但在野並不賞臉。據了解，藍營立委早在黨團大會前就收到國民黨團通知全體不進場，至上午十時再進場投票監委人事同意權案。

「這是無言的抗議。」國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，行政院兩年多來一再藐視國會，創不副署惡例，早已破壞行政、立法之間應有的權力制衡；卓揆不尊重代表民意的立法院在先，施政報告又是報喜不報憂、擦脂抹粉的官樣文章，真正該負責的是當初承諾要到立法院國情報告的賴清德總統。

另一方面，民眾黨立委則在卓揆報告時於議場外說明監委人事同意權意向。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，卓榮泰施政報告乏善可陳、空話連篇，與其要聽廢話演講大賽，立委有更多重要的工作要做。