我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正份量不只是第一夫人

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

卓榮泰施政報告 藍白委「無言抗議」全缺席

台灣新聞組／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院29日新會期開議，立法院長韓國瑜主持院會，在行政院長卓榮泰施政報告時，藍白...
立法院29日新會期開議，立法院長韓國瑜主持院會，在行政院長卓榮泰施政報告時，藍白立委全數缺席，議場格外冷清。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

卓榮泰赴立法院施政報告，呼籲朝野支持預算與優先法案，但藍白立委集體缺席抗議，國民黨與民眾黨皆批行政院與報告內容。

立法院新會期昨天開議，行政院長卓榮泰施政報告時提出「四項懇求」，呼籲立法院依法、依期限審畢預算，儘速完成優先法案，讓憲政秩序回歸常軌。報告結束後，立法院長韓國瑜向卓揆比出大拇指，卓也鞠躬致意，但台下藍白立委全體缺席，場內空蕩蕩，整場施政報告顯得格外冷清。國民黨表示，行政院一再藐視國會，創不副署惡例，這是無言的抗議。

卓榮泰昨天上午率各部會首長赴立法院施政報告，他細數政府六項施政方向，涵蓋科技領先、轉型升級、全民共享、擴大社福、韌性安全等。他也說，行政院推動施政所需預算，是憲法賦予行政院的權利和義務，立法院負責審議法案及預算案，為求施政順利，他將提出四項懇求。

卓榮泰說，懇請立法院支持行政院提出民國116年度（2027年）中央政府總預算案、115年中央政府總預算的追加預算案、依據軍購特別條例籌編的未來各項年度預算，以及行政院本會期推出的優先法案，包括人口對策新戰略、中小微企業轉型升級條例、國民運動法修法。

他也提到，朝野和解共生是讓台灣前進的動力，期許兩院遵循憲法權力及財政紀律秩序，共同推動各項福國利民施政，懇請朝野黨團以人民為重、以國家為念，團結合作。

有別過去，卓榮泰此次報告將內容以圖文並茂的簡報格式，投影在議場左右兩側的大型液晶螢幕，雖然民進黨立委大表稱讚，但在野並不賞臉。據了解，藍營立委早在黨團大會前就收到國民黨團通知全體不進場，至上午十時再進場投票監委人事同意權案。

「這是無言的抗議。」國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，行政院兩年多來一再藐視國會，創不副署惡例，早已破壞行政、立法之間應有的權力制衡；卓揆不尊重代表民意的立法院在先，施政報告又是報喜不報憂、擦脂抹粉的官樣文章，真正該負責的是當初承諾要到立法院國情報告的賴清德總統。

另一方面，民眾黨立委則在卓揆報告時於議場外說明監委人事同意權意向。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，卓榮泰施政報告乏善可陳、空話連篇，與其要聽廢話演講大賽，立委有更多重要的工作要做。

精華 FAQ

  • 卓榮泰提出4項懇求，包括請立院支持116年度中央政府總預算、115年度追加預算、軍購特別條例相關年度預算，以及本會期優先法案，盼施政順利推動。

  • 國民黨認為行政院一再藐視國會，並創下不副署惡例，破壞權力制衡，因此以全體不進場表達無言抗議；民眾黨則選擇在場外說明監委人事同意權意向。

  • 國民黨批評報告是報喜不報憂、擦脂抹粉的官樣文章，真正應負責的是賴清德總統；民眾黨則直指卓榮泰施政報告乏善可陳、空話連篇。

韓國瑜 國民黨 卓榮泰

上一則

與閨密爸不倫 還傳性愛片嗆伯母 女判賠36萬

下一則

27監委被提名人在野全數封殺 選戰會期朝野僵局更無解

延伸閱讀

立院審監委人事 在野擬「全數封殺」

立院審監委人事 在野擬「全數封殺」
選舉效應 立院29日開議朝野加碼老農津貼盼速通過

選舉效應 立院29日開議朝野加碼老農津貼盼速通過
文化會議再提預算被刪 卓榮泰喊對抗文化殺手 藍批煽動對立

文化會議再提預算被刪 卓榮泰喊對抗文化殺手 藍批煽動對立
賴清德公布總預算 加註「立院不宜刪減或凍結」 在野批「太上皇」

賴清德公布總預算 加註「立院不宜刪減或凍結」 在野批「太上皇」

熱門新聞

蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

2026-09-26 18:45

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了