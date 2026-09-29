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稱國民黨沒有容錯率 韓國瑜：全台灣被黑得最慘的人是我

記者詹宜庭／台北即時報導
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國民黨在立院舉辦立法實務研討會，立法院長韓國瑜（前）出席致詞。（記者林澔一／攝影...
國民黨在立院舉辦立法實務研討會，立法院長韓國瑜（前）出席致詞。（記者林澔一／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

韓國瑜在國民黨立法實務研討會上表示，國民黨容錯率低，黨內立委應團結輔選，也以自身遭批評經驗勉勵同志要有肚量、心胸開闊。

國民黨29日在立法院舉行立法實務研討會，會後據藍委轉述，立法院長韓國瑜致詞表示，社會對國民黨容錯率較低，並以自身遭受攻擊為例，稱「全台灣被黑得最慘的人是我」，即使遭國民黨副主席季麟連公開批評仍笑臉迎人，提醒大家要有肚量、心胸開闊。

國民黨29日上午11時在立法院群賢樓舉行立法實務研討會。據與會藍委轉述，韓國瑜致詞時表示，適逢選舉年，各縣市首長參選人都需要立委協助輔選，縣市長選舉結束後，接下來就輪到立委選舉，立委現在支持縣市長參選人，其實也是在支持自己，盼黨內團結、相互協助。

在司法議題方面，韓國瑜認為，五院應該坐下來溝通，不應利用司法羅織、栽贓或攻擊，否則將對整體民主制度造成很大傷害。此外，韓國瑜也談及總預算審查及行政院不副署議題，一般民眾未必清楚總預算審查及不副署等爭議，直觀感受可能只是立法院預算沒審，因此他要提醒藍委，應更加了解民眾最直接的想法。

韓國瑜也以自身經驗勉勵黨籍立委說，如果大家覺得很痛苦，可以想想他，「因為全台灣被黑得最慘的人是我」。他並以季麟連曾公開批評他為例，表示自己即使遭到批評，見到對方仍會笑臉迎人，藉此提醒黨內同志要有肚量、心胸開闊，最重要的是團結。

與會藍委轉述，韓國瑜也提到，社會對國民黨的容錯率相對較低，除了黨主席鄭麗文之外，國民黨團也是黨內相當具有戰力的團隊，希望黨籍立委積極投入各縣市首長選舉輔選，凝聚黨內力量。

精華 FAQ

  • 他強調國民黨在社會上的容錯率較低，黨內面對選舉與政治攻防時更要團結合作，互相支援輔選，並提醒立委要理解民意、避免內耗。

  • 他以自身長期遭受外界批評與攻擊為例，表示即使曾被不同陣營甚至黨內人士批評，仍會保持笑臉迎人，希望藉此勉勵黨內同志有更大的肚量。

  • 他認為五院應坐下來溝通，不應透過司法羅織、栽贓或攻擊，否則會傷害民主制度；同時提醒藍委要從民眾最直接的感受出發理解總預算與不副署爭議。

韓國瑜 國民黨

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