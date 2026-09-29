許淑華宜蘭助選：20年前差點相親吳宗憲 吳尬笑…太太就在後台

南投縣長許淑華（左）27日為宜蘭縣長參選人吳宗憲（右）輔選時自爆，吳在南投地檢署擔任檢察官時，有人想作媒介紹他們兩人認識，但還沒安排相親，吳就高升去別的單位，最後無疾而終。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 許淑華到宜蘭為吳宗憲輔選時，意外分享20多年前差點與他相親的往事，並提到其太太就在後台，讓現場氣氛熱絡。

中秋加教師節連假已結束，南投縣長許淑華於連假期間，勤跑縣內活動，更因選情穩定，遠赴宜蘭為同黨宜蘭縣長參選人吳宗憲輔選，而她站台時自爆，20多年前，有人欲安排她和吳相親，只是還沒相親，吳就高升去別的單位，才無疾而終。

許淑華前天（27日）到宜蘭幫吳宗憲站台輔選時，她提到，在她27歲當議員時，吳宗憲就在南投地檢署服務，當時的吳相當帥氣，所以很多地方鄉親都在討論，地檢署來了一個能力非常好的，又非常「緣投」（英俊）的檢察官，

由於，當時她與宗憲都還沒結婚，曾有人想要牽線，有一次就有人跟她說，「淑華啊！妳還沒結婚，來幫妳做個媒人」，而對方口中要作媒的對象就是吳宗憲，只是兩人還沒安排相親，吳宗憲就已經高升，又去別的單位服務了。

許淑華說完20多年前兩人差點被湊在一起的往事後，還打趣跟吳宗憲說，「你太太有來喔！你太太應該不會亂想齁。」吳宗憲則在一旁點頭稱是，且露出尷尬的笑容，因為他的太太真的就在後台，也逗得支持者哈哈大笑，瞬間炒熱現場氣氛。