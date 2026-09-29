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立院審監委人事 在野擬「全數封殺」

記者唐筱恬詹宜庭林銘翰黃婉婷／台北29日電
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立法院29日處理監委人事案，藍白黨團不排除全面封殺，監院可能重演「零監委」的景況...
立法院29日處理監委人事案，藍白黨團不排除全面封殺，監院可能重演「零監委」的景況。（本報資料照片）

立法院新會期今天開議，將進行監委人事同意權案記名投票表決，在野黨磨刀霍霍，預料全面封殺可能性高。國民黨團書記長許宇甄昨天表示，將從嚴審查、嚴格把關；民眾黨團副總召陳昭姿則稱，民眾黨團廢除監察院的主張始終不變。

總統府今年6月提出第七屆監察委員名單共29人，院長被提名人為獨派醫師陳永興、副院長被提名人為卸任監委王榮璋；委員名單除七位現任監委連任外，原本還有新北市前副市長謝政達、國民黨前立委廖婉汝，不過謝政達、廖婉汝婉拒提名，立法院今天將針對27位監委名單行使同意權。

總統府昨發出通知，在立委投票前，總統府秘書長潘孟安將於今天上午8時30分陪同監察院正副院長、監察委員被提名人赴立法院拜會民進黨團，期盼全體被提名人順利獲得立法院支持與同意，「以維繫國家憲法機關正常運作」。

許宇甄昨表示暫不預設最終投票結果，國民黨團今天黨團大會上會討論並凝聚共識，但有1個原則非常清楚，就是從嚴審查、嚴格把關，絕不讓不適任人選擔任監察委員，這不僅是立法院的憲政職責，也是對人民最基本的責任。

許宇甄表示，國民黨團對監察院近年表現有許多質疑，外界也長期關注監察院面對不同政黨及案件時，監督力道是否存在落差。

許宇甄說，儘管國民黨團對監察院體制改革另有立場，但只要現行憲政制度仍存在，立法院就有責任善盡人事同意權的把關職責，最終投票立場將待黨團會議拍板。

民眾黨團總召陳清龍說，監察院早就沒有存在的必要，不僅淪為民進黨追殺政敵的工具，幾位監委查案表現奇差無比，現在竟然還被提名續任，「請問賴清德總統，監察院是養老院嗎？」

至於本次具體投票意向，他表示，民眾黨團將逐一檢視所有被提名人，相關立場會再向人民完整說明。

陳昭姿表示，民眾黨團廢除監察院的主張始終不變，立法院已經成立修憲委員會，任何修憲方案都可在此平台討論、尋求共識；尤其廢除監察院是民進黨的長期主張，前總統蔡英文、賴清德總統也都曾經做出承諾，民進黨不要執政後就背棄承諾，把監察院當成東廠。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，立法院有權審查，也有權否決不適任人選，民進黨團支持以專業、操守、獨立性及人權理念，逐一檢驗被提名人；民進黨團不要求在野黨照單全收，但仍要呼籲藍白，別用一致投票，代替對個別人選的判斷。

精華 FAQ

  • 立法院今天要行使監察委員人事同意權，總統府原提名29人，但其中2人婉拒後，最後送交立法院表決的是27位監委被提名人。

  • 國民黨團表示會從嚴審查、嚴格把關，強調若有人選不適任就不應出任監委；最終投票立場仍要等黨團會議討論後再拍板。

  • 民眾黨重申廢除監察院立場不變，會逐一檢視被提名人；民進黨則支持以專業、操守與獨立性審查，並呼籲在野黨勿以一致投票代替個別判斷。

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