捲蔣萬安英文學歷風波 網友：游錫堃發文翻車該道歉

前立法院長游錫堃。（中央社）

台北市長蔣萬安 在立法院網站登記的英文學歷風波，延燒數日，對於立法院前院長游錫堃昨稱「躺著也中槍」，有網友翻出，蔣萬安第九屆學歷是法律博士JD翻譯無誤；但到第十屆被翻譯錯誤，認為這是游錫堃任內，游要為自己「發文翻車」道歉。

蔣萬安昨受訪也再度被問到英文學歷風波，蔣說，他其實上午已經說過了，就是第九屆、第十屆，提供的中文資料就是正確，問題是出在立法院委託的廠商翻譯出錯。那發現有問題，當然就更正，所以也謝謝立法院協助更正。

蔣萬安在立法院網站登記的英文學歷風波，近日被發現修改，從「S.J.D.」（法學博士）改為「Juris Doctor（J.D.）」，市府澄清，是立院委託廠商翻譯錯誤、已更正。由於北市研考會主委殷瑋日前上節目時暗指是游錫堃立法院長任內，游錫堃昨也發文回擊稱「躺著也中槍」。

有網友翻出，蔣萬安在第九屆立委時的學歷就是法律博士JD，翻譯無誤；但是到第十屆學歷，就被翻譯錯誤，成了法學博士SJD；還有蔣萬安從第九、十屆提供選舉公報都是對的。這名網友貼文認為「游錫堃要為自己發文翻車道歉」

這名網友說，立法院第九屆院長是蘇嘉全，立法院第十屆院長是游錫堃，第九屆蔣萬安學歷就是法律博士JD翻譯無誤，第十屆學歷就被翻譯錯誤，成了法學博士SJD，第十屆翻譯學歷搞烏龍「就是游錫堃的錯！！！游錫堃出來道歉！！！」

蔣萬安昨出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會受訪表示，第九屆、第十屆，他提供的中文資料就是正確，問題是出在立法院委託的廠商翻譯出錯。那發現有問題，當然就更正，所以也謝謝立法院協助更正。

台北市長蔣萬安。（圖／北市府提供）