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洪秀柱對蔣萬安「有信心」稱沈伯洋「洋流」搏眼球

記者林麗玉／台北即時報導
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台北市長蔣萬安今出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會，國民黨前主...
台北市長蔣萬安今出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會，國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦、議長戴錫欽等人出席。(記者林麗玉／攝影)

台灣年底地方選舉倒數61天，台北市長蔣萬安今出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會，國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦、議長戴錫欽等人出席。蔣萬安一到場，現場凍蒜聲不斷，原蔣座位被排在伯公右手邊，馬上被主持人Cue，稱洪秀柱堅持蔣萬安坐到柱柱姐旁邊。

甚至蔣萬安難得與洪秀柱同場，兩人也似乎講不少悄悄話，媒體事後問兩人講了什麼？是否有耳提面命一下？洪秀柱笑稱，「就叫他(蔣萬安)加油，不僅要拜託我，要拜託很多人。」

面對民進黨北市長參選人沈伯洋是否掀「洋流」？洪秀柱表示，所謂的洋流是對沈伯洋好奇，洪也稱沈伯洋「他(沈)口才很好，就可能會吸引到一些年輕人；很會製造話題，而且很會挑毛病。」

被問到是否對蔣萬安有信心？洪秀柱表示，我還是很有信心，相信台北市民都比較有智慧，不是隨便一個人出來呼喊兩句「博眼球、引人注意，就把人家忘掉」，但是對蔣萬安有信心，不代表要忽視洋流的危機。

不過洪秀柱也為蔣萬安抱不平，表示「選舉，你搞人家什麼什麼人家身份DNA什麼關係呢？」民進黨會類似製造這種問題，會搞亂候選人真正要競選的一個主題，是選這個人。有什麼政績才重要。所以她有跟蔣萬安講，「就是要沈著應對，就是要加油。」

台北市長蔣萬安今出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會，國民黨前主...
台北市長蔣萬安今出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會，國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦、議長戴錫欽等人出席。(記者林麗玉／攝影)

精華 FAQ

  • 洪秀柱表示，她當面叫蔣萬安加油，並提醒他不只要拜託自己，也要多向其他人尋求支持，展現她對蔣的鼓勵與力挺。

  • 她認為沈伯洋口才很好，也很會製造話題、挑毛病，可能吸引年輕人關注；但她同時提醒，這類熱度不代表選民一定會買單。

  • 洪秀柱直言對蔣萬安很有信心，認為台北市民有智慧，不會因為一時博眼球就忘記候選人；她也強調要沈著應對、回到政績論述。

蔣萬安 沈伯洋 張善政

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