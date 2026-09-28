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新聞評論/如果提名大公無私 監察院怎會崩壞至此？

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聯合報調查報導，總體檢第六屆監委表現，發現第六屆監委在幾乎滿員下，表現卻明顯不如...
聯合報調查報導，總體檢第六屆監委表現，發現第六屆監委在幾乎滿員下，表現卻明顯不如有許多缺額的四、五屆監委。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評第6屆監委在幾乎滿員下卻表現低落、爭議頻傳，並指責蔡英文與賴清德提名失當，讓監察院淪為護航工具。

第六屆監委已於7月31日卸任，立法院明天將行使第七屆監委同意權。聯合報調查報導，總體檢第六屆監委表現，發現第六屆監委在幾乎滿員下，表現卻明顯不如有許多缺額的四、五屆監委。除了監察不力，還發生許多爭議，第六屆監委表現可謂不忍卒睹，並且自提名開始，就已向下沉淪，應為立院行使第七屆監委同意權的鑑戒。

監察院過去被譏「只打蒼蠅，不打老虎」，但第六屆監委不但不打老虎，連蒼蠅都不打。糾正和彈劾案的質與量，是檢驗監委表現的最佳指標。與第四、第五屆監委相較，第六屆監委糾正彈劾案件數量明顯不如，甚至大量運用「委託調查」案件灌水，不僅模糊行政、監察分際，更是怠忽職守。

這種亂象在個別監委身上，一覽無遺。有監委一年參與不到一件彈劾案，有監委領銜案件只有其參與案件一成，甚至還有監委成為「公務員守護神」，頻繁對彈劾案投下不同意票。表現最差的王榮璋，不但被提名續任，還是內定的監察院副院長。荒謬的反淘汰發生在監察院，令人嘆為觀止。

尤其第六屆監委是選擇性怠忽職守：對中央機關的糾正案大幅減少，對地方政府糾正案卻巨幅增加，且集中非綠營執政縣市；對政務官的彈劾案件數也是近三屆最低，僅及第四屆的一半、第五屆的六成。監委們看顏色辦案，表現也充滿爭議。諸如疫苗、超思蛋、綠能等重大弊案，監委不是視而不見，就是高舉輕放；監察院長陳菊長期請假不辭職、多名監委濫用公務車、重查林智堅論文案，以及配合行政院炒作預算被刪哭窮，稱監察院「不提供衛生紙」等亂象，層出不窮。

但監院表現不及格，根源不是制度設計不佳。監察權獨立不是中華民國特有制度；且從過去歷史看，資深監委時代捍衛言論自由的陶百川，以及堅持彈劾時任行政院長俞鴻鈞的曹啟文，至今都為人津津樂道；後來的康寧祥、黃煌雄，都是從黨外、民進黨出身，獲得國民黨籍總統提名，且表現不俗的例證。何以到了第六屆監委完全變調？

原因無他，就是前總統蔡英文無意讓監察院扮演「御史台」的角色。第四屆監察院長王建煊，雖出身泛藍，但剛正不阿作風無庸置疑；第五屆院長張博雅則是無黨籍，非藍非綠。蔡英文提名的第六屆院長陳菊，是民進黨的派系大老；其餘監委也率皆酬庸、深綠色彩，順理成章淪為民進黨護航者、攻擊在野黨打手。

賴清德總統提名第七屆監委，顯然依循同一思維。被提名為院長的陳永興是挺賴的深綠人士；其餘被提名者幾乎全部挺綠，且不乏「民進黨轉型正義」打手。這些人一旦成為監委，恐怕只會更積極扮演護航者與打手角色，要期待他們公正監督執政者，自是緣木求魚。

第五屆監委因時任總統馬英九提名人選部分遭立院否決，造成缺額，蔡英文繼任總統後補提名，意外形成「同一任監委，由不同政黨總統提名」的罕見情況。監委們展現出極強的內部競爭與積極性，辦了不少眾所矚目案件；但其中也有專打「辦綠不辦藍」法官的陳師孟，大肆蹂躪司法。可見監委表現消極怠惰並非一成不變；監察院根本問題是「提名了錯誤的人」。

第七屆監委，賴清德同樣「提名了錯誤的人」，立法院藍白陣營傾向全盤封殺，不讓監察院淪為民進黨「錦衣衛」。更直接地說，如果民進黨兩位總統在提名時就大公無私，提名有風骨、可克盡職守且素有清譽者，監察院名聲豈會崩壞至斯？監院又何至被喊打喊廢？

精華 FAQ

  • 文章認為第6屆監委在幾乎滿員的情況下，糾正與彈劾的質量和數量都不如前幾屆，還大量依賴委託調查灌水，整體表現可說是監察不力、令人失望。

  • 文中指出，第6屆監委對中央機關糾正案減少，對地方政府卻特別集中，且多落在非綠營縣市；對疫苗、超思蛋、綠能等爭議，也常被質疑視而不見或處理輕放。

  • 作者認為賴清德延續同樣提名思維，提名者多具挺綠色彩，未來恐怕仍會偏向護航執政者。文章主張監察院失靈的根源在提名失當，而非制度本身。

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