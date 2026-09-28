第6屆監委績效檢驗獲差評 內定副院長王榮璋 6年僅查2案

總統府秘書長潘孟安（右二）7月陪同監察院長被提名人陳永興（右三）、副院長被提名人王榮璋（左二）赴立法院拜會立法院長韓國瑜（右），期盼全體被提名人獲得立法院支持同意。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 調查顯示，第6屆監委雖人數較多，整體核派、調查與糾正績效卻遜於前2屆，王榮璋更因案件極少引發爭議。

本報系針對第六屆監委表現進行調查報導，比較第四至第六屆監察院在核派案件、調查報告、糾正案及彈劾案的整體表現，以及第六屆監委個別成績，發現儘管第六屆查案監委人數明顯較第四、第五屆多，但各項表現卻明顯不如，個別監委績效也呈現極大落差，並有「查案灌水」情況。

從監院整體表現來看，第四、第五屆都有明顯缺額，第五屆甚至長達近4年缺額11人，但第六屆在核派案件數量、完成的調查報告及糾正案件數，都是近3屆之末。彈劾案件數第六屆略高於第四屆，但與前兩屆相比，監委的監督對象明顯向地方政府傾斜，只拍蒼蠅，不打老虎。

至於監委的個別表現，則呈現高低落差情況極大的現象。其中最受矚目的，當屬被提名續任且內定為副院長的王榮璋，6年任期，竟只參與6個糾正案，和2個調查案。在參與調查報告、糾正案和彈劾案拿下「三項墊底」。

調查也發現，第六屆監院大幅增加3000多件「委託調查案」；個別監委則有領銜調查案件數極少，甚至只有參與調查案一成的情況。由於調查案大多是多人同查、一起掛名，因此「掛名」未必代表辦案數量多，案件是否領銜也是衡量表現的重要指標。

扣除少數機密未公開案件，調查報告領銜最多的是王幼玲111案，其次為蔡崇義110案，兩人也是領銜調查案唯二破百的監委。蕭自佑領銜僅11案，居末；王榮璋14案、郭文東20案也相對較少。領銜比率則以2024年8月辭職的林國明最高，參與調查案有7成由他領銜；蕭自佑近1成居末，郭文東、王麗珍及林郁容也不到2成5。

糾正案部分，葉大華領銜65案最多，占其參與糾正案7成，領銜率居冠；林郁容僅領銜3案，占參與案件一成多，居末。

對於個別表現落差大，前監委王美玉認為，「專注在特定領域的監委」多半有一定查案績效，例如法官背景的蔡崇義投入較多司法及獄政案件，王幼玲、葉大華則較多社福類案件。

不具名前監委認為，第六屆監委績效不佳與前院長陳菊的作風有關，他們指出，一般來說，監察院長通常只會出席並主持監院院會，但陳菊上任後，除主持院會，也時常列席七大常設委員會大大小小的會議，後來大家心照不宣地明白，在敏感案件上要懂得「拿捏分寸」，總體查案量減少是必然結果。但也有監委替陳菊抱不平，表示她強勢領導風格是否適合監察院有討論空間，但她不容許監委打混摸魚，任內也曾對辦案績效差的監委示警。

各項指標墊底的王榮璋則表示，案件少主要因同時擔任人權委員，希望專職處理人權業務，才低度參與監察調查工作。他無法接受「績效最差監委」的指控。

此外，第六屆監委任期7月31日屆滿後，監院8月起在已無監委、實際調查工作停擺情況下，仍持續發放「職工協查研究費」，今年8月發放244萬元台幣，加上9月約達500萬元。對此，藍白立委均表示不合理，監察院則表示是依行政院函示辦理。

近3屆監委處理案件 製表／李光儀