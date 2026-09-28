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第6屆監委查案落差近20倍 續任監委王榮璋3項墊底

記者李光儀／台北28日電
王榮璋是現任監察委員兼人權委員，同時也被提名續任監委及監院副院長。(本報資料照片...
王榮璋是現任監察委員兼人權委員，同時也被提名續任監委及監院副院長。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

第6屆監委整體查案表現不如前兩屆，個別差距極大，王榮璋在調查、糾正與彈劾三項皆墊底，而續任監委的平均表現也低於全體。

第6屆監委整體查案數字不如4、5屆，且本報調查發現，個別監委表現落差也非常大，高低落差甚至可達到將近20倍。而在參與調查報告、糾正案和彈劾案拿下「三項墊底」的，正是被提名續任、且被提名為監察院副院長的王榮璋。而且從統計看來，被提名續任的監委，表現反低於所有監委平均值。

蔡崇義調查報告最多

其中第6屆監委參與的調查報告，最多產的是蔡崇義，總共有239案。除此之外，蔡崇義參與的處分案，包括彈劾、糾正和糾舉案，總計達154案，也是26位監委最多。其餘王幼玲、葉大華、王美玉和王麗珍，參與的處分案總計也都超過百案。

但相對於此，王榮璋在第6屆監院表現只能用「慘不忍睹」形容。其所參與的調查報告只有28案，且和倒數第二名呈現「斷崖式差距」；彈劾案2案、糾正案6案，合計8個處分案，等於平均一年只參與1.3個處分案，和其他監委也有明顯差距。

林盛豐只參與3彈劾案

其他參與處分案較少的，還有林盛豐的26案、鴻義章的28案、蘇麗瓊的32案，以及賴振昌的34案。除了這5名監委，還有林文程、施錦芳、范巽綠、蕭自佑和田秋堇等監委，參與的彈劾案都不到10案。其中林盛豐只參與3個彈劾案，蘇麗瓊、范巽綠4案，施錦芳、賴振昌5案，都是平均一年不足1案。

任人權委員不影響查案

至於擔任人權委員是否影響查案？從數據來看不然。第6屆監委平均每人參與的調查報告為136.92件，彈劾案為15.38件，糾正案則為47.46件。而人權委員參與的調查案，平均每人為133件，彈劾案為15件，糾正案為48.33件，兩者相差無幾，其中人權委員參與的糾正案數，甚至略高於總平均值。

第6屆監委中共有7人被提名續任，這些監委被提名續任是否與「查案表現較好」有關？答案相反。被提名續任的7位監委平均參與調查案129.29件，彈劾案12.7件，糾正案45.43件，三項指標都低於平均值。

精華 FAQ

  • 內文指出，第6屆監委整體查案數字不如第4、5屆，而且個別監委之間落差很大，最高與最低甚至接近20倍，顯示整體表現不均且偏弱。

  • 王榮璋參與的調查報告只有28案，彈劾案2案、糾正案6案，合計僅8個處分案，和其他監委差距明顯，因此在調查、糾正、彈劾三項都排最後。

  • 不是。統計顯示，7位被提名續任監委平均參與調查案129.29件、彈劾案12.7件、糾正案45.43件，三項指標都低於第6屆監委整體平均值。

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