幾近滿編 第6屆監委彈劾地方變多、彈劾政務官卻僅15人次
第6屆監委雖幾近滿編，但在案件核派、調查報告、糾正與彈劾總量上多數落後前兩屆，且糾正重心偏向地方，彈劾政務官人次也明顯下降。
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第6屆監委雖幾近滿編，但在案件核派、調查報告、糾正與彈劾總量上多數落後前兩屆，且糾正重心偏向地方，彈劾政務官人次也明顯下降。
第6屆監委自提名起，就充滿爭議，任期間也發生過諸多事件遭外界質疑，從數據來看，第6屆監委整體表現與過去有明顯落差。比起第4屆監委一開始就少了4人、第5屆監委少了超過三分之一，近乎滿員的第6屆監委各項指標都落後，更令人質疑這屆監委的「績效」。
其中在核派給監委的案件總數上，第4屆監委共有3077件，第5屆為1882件，第6屆卻只有1590件；差距都非常明顯。而在監委完成的調查報告方面，第4屆為3050件，第5屆為1826件，第6屆只有1584件。
至於最能體現監委功能的糾正案和彈劾案，第4屆監委共有1158件，第5屆也有568件，第6屆卻只有543件，第6屆仍然墊底。只有在彈劾案件數上，第6屆以166件第二，雖略比第4屆164件多，但仍遠低於第5屆的185件。
但詭異的是，如區分「對中央機關的糾正案」和「對地方機關的糾正案」，卻可發現3屆監委重點不同。第4屆、第五屆監委對中央政府機關的糾正案都約占總數三分之二，對地方政府則約占三分之一。
但第6屆監委對中央機關糾正案的占比，卻減少到58.82%，對地方政府的糾正案占比，則升高到占比41.18%。在民進黨政府已連續執政10年，但國民黨就掌握大部分的執政縣市情況下，如此「糾正對象的改變」，是否與中央、地方執政者黨籍不同有關，引人遐想。
至於監院最常被質疑的「打蚊子不打老虎」、「只辦小官、不辦大官」，也體現在這3屆監委的彈劾政務官人數上。政治任命的政務官被彈劾人數，最能彰顯「大官」被彈劾了多少人。第4屆監委總計彈劾政務官為30人次，第五屆則為24人次。在第五屆監委有超過一半時間僅17人辦案情況下，兩屆「彈劾政務官」效能，應在伯仲之間。但第6屆監委彈劾的政務官，卻巨幅下降到只有15人次。以監委6年任期算，也就是差不多每年只有2.5個政務官被彈劾。
第6屆監委在核派案件總數與完成的調查報告數都明顯較少，分別只有1590件與1584件，低於第4屆的3077件、3050件，也少於第5屆的1882件、1826件。 第6屆監委糾正案與彈劾案合計543件，仍是3屆中最低；雖彈劾案166件略高於第4屆，但仍低於第5屆185件，整體難以證明績效優於前屆。 第6屆監委彈劾政務官僅15人次，較第4屆30人次、第5屆24人次都明顯下降。以6年任期估算，平均每年約2.5人次，顯示對高階官員的追究力度偏弱。
精華 FAQ
第6屆監委在核派案件總數與完成的調查報告數都明顯較少，分別只有1590件與1584件，低於第4屆的3077件、3050件，也少於第5屆的1882件、1826件。
第6屆監委糾正案與彈劾案合計543件，仍是3屆中最低；雖彈劾案166件略高於第4屆，但仍低於第5屆185件，整體難以證明績效優於前屆。
第6屆監委彈劾政務官僅15人次，較第4屆30人次、第5屆24人次都明顯下降。以6年任期估算，平均每年約2.5人次，顯示對高階官員的追究力度偏弱。
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