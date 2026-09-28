幾近滿編 第6屆監委彈劾地方變多、彈劾政務官卻僅15人次

民進黨政府對監察院的態度十分錯亂，一方面主張廢監院，另一方面又大量提名意識形態親綠的監委人選。(記者曾原信／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 第6屆監委雖幾近滿編，但在案件核派、調查報告、糾正與彈劾總量上多數落後前兩屆，且糾正重心偏向地方，彈劾政務官人次也明顯下降。

第6屆監委自提名起，就充滿爭議，任期間也發生過諸多事件遭外界質疑，從數據來看，第6屆監委整體表現與過去有明顯落差。比起第4屆監委一開始就少了4人、第5屆監委少了超過三分之一，近乎滿員的第6屆監委各項指標都落後，更令人質疑這屆監委的「績效」。

其中在核派給監委的案件總數上，第4屆監委共有3077件，第5屆為1882件，第6屆卻只有1590件；差距都非常明顯。而在監委完成的調查報告方面，第4屆為3050件，第5屆為1826件，第6屆只有1584件。

至於最能體現監委功能的糾正案和彈劾案，第4屆監委共有1158件，第5屆也有568件，第6屆卻只有543件，第6屆仍然墊底。只有在彈劾案件數上，第6屆以166件第二，雖略比第4屆164件多，但仍遠低於第5屆的185件。

但詭異的是，如區分「對中央機關的糾正案」和「對地方機關的糾正案」，卻可發現3屆監委重點不同。第4屆、第五屆監委對中央政府機關的糾正案都約占總數三分之二，對地方政府則約占三分之一。

但第6屆監委對中央機關糾正案的占比，卻減少到58.82%，對地方政府的糾正案占比，則升高到占比41.18%。在民進黨 政府已連續執政10年，但國民黨就掌握大部分的執政縣市情況下，如此「糾正對象的改變」，是否與中央、地方執政者黨籍不同有關，引人遐想。

至於監院最常被質疑的「打蚊子不打老虎」、「只辦小官、不辦大官」，也體現在這3屆監委的彈劾政務官人數上。政治任命的政務官被彈劾人數，最能彰顯「大官」被彈劾了多少人。第4屆監委總計彈劾政務官為30人次，第五屆則為24人次。在第五屆監委有超過一半時間僅17人辦案情況下，兩屆「彈劾政務官」效能，應在伯仲之間。但第6屆監委彈劾的政務官，卻巨幅下降到只有15人次。以監委6年任期算，也就是差不多每年只有2.5個政務官被彈劾。