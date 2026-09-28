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政見較勁 柯志恩推高雄演唱會經濟2.0 賴瑞隆主打教育

記者徐白櫻張議晨／高雄28日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左），向知名演唱會行銷公司寬宏藝術董事長林建寰（右）...
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左），向知名演唱會行銷公司寬宏藝術董事長林建寰（右）請益，為下一階段演唱會經濟做準備。（圖／柯志恩競辦提供）

AI摘要

文章摘要整理：

高雄市長選戰升溫，柯志恩推演唱會經濟2.0並向業界取經，賴瑞隆則端出7大教育政策，雙方也因旗山香蕉話題持續交鋒。

高雄年底市長選戰藍綠各提政見拉抬選情，國民黨參選人柯志恩為演唱會經濟請益演唱會專家、寬宏藝術董事長林建寰，提出未來串聯整合資源打造「演唱會經濟2.0」；民進黨參選人賴瑞隆公布教育政策，包括班級小一點、老師鬆一點等7大方向。

柯志恩認為，演唱會經濟不能只看「辦了幾場、來了多少人」，更要從產業第一線了解需求，讓政府將人潮轉化為城市商機，她曾擔任電視節目主持人，向寬宏藝術董事長林建寰請益，為下一階段演唱會經濟做準備。

林建寰分享，未來高雄除了持續爭取國際藝人演出，也應思考打造具有高雄辨識度、可以長期經營的品牌活動，此外，高雄除了大型場館，中型場地及完整配套同樣重要；現有場地大多為戶外沒有固定屋頂，大型演出裝台、拆台都須額外預留時間，場館使用效率與未來承接量也必須納入規畫。

柯志恩表示，上述情形都是演唱會經濟必須面對的問題，未來她除深化大港開唱等既有品牌，也要協助更多具有高雄特色的活動逐步成形，「真正的成功不只是幾萬人進場，而是活動結束，人潮不散；演唱會散場，錢潮留下。」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右一）27日公布教育政策。提出「班級小一點、老師鬆一...
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右一）27日公布教育政策。提出「班級小一點、老師鬆一點」等七大方向。（圖／賴瑞隆團隊提供）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨天提出教育政策，主張「班級小一點、老師鬆一點、照顧多一點、孩子亮一點、學習強一點、世界大一點、未來近一點」等七大方向。

賴瑞隆說，七大方向有教師建立行政減量指標、減低行政負擔，並將降低班級人數，優先檢討幼教師生比，他還要充實心理、社工、輔導、特教及學務校安人力，打造安全校園，並大幅提升營養午餐品質。

賴瑞隆說，他將推動「一校一亮點」，依學校與地方特色發展閱讀、藝術、運動、科技、海洋等課程，並推動一校一國際共學夥伴，也串聯高中、技職、大專院校與產業，強化學生生涯探索、產學合作及實習就業。

賴瑞隆、柯志恩前天於旗山「夏祭新鮮市」活動同台，柯志恩離開前被問要不要吃香蕉，柯沒收下並笑著回說「要吃屏東香蕉」，成為雙方攻防焦點。

賴瑞隆昨成立旗山後援會，旗山區農會理事長陳峯翔站台時送上香蕉，讓賴瑞隆樂喊「旗山香蕉最好吃」。柯競辦說明，私下談話被擴大解讀，她對高雄農業及農民支持始終如一。

精華 FAQ

  • 她認為演唱會不能只看場次與人數，還要把人潮轉成城市商機，因此向業界請益，盼整合資源、強化品牌活動與場館配套，讓活動結束後錢潮也能留下。

  • 賴瑞隆提出7大方向，包含班級小一點、老師鬆一點、照顧多一點等，並主張減輕行政負擔、降低班級人數、強化心理與特教人力，提升校園安全與午餐品質。

  • 兩人在旗山活動同台時，柯志恩拒收香蕉並回說要吃屏東香蕉，引發政治解讀；賴瑞隆之後在旗山後援會拿到香蕉回應，讓這段互動成為選戰攻防焦點。

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