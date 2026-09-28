雲林合體 柯文哲讚張嘉郡「80分起跳」

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（前排右一）和民眾黨前主席柯文哲（前排右二）27日一起到斗六市掃街拜票。（記者蔡維斌／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 柯文哲赴雲林替人助選，並與國民黨縣長參選人張嘉郡合體掃街，公開稱讚她條件與努力兼具，至少有80分；對手劉建國陣營則強調選舉結果仍取決於民意。

民眾黨 前主席柯文哲 昨到雲林為無黨籍縣議員參選人王竣毅等人助選，並與國民黨 縣長參選人張嘉郡合體到西市場掃街拜票，被視為「藍白正式合體」，柯文哲也為她打分數，指有底氣再加上努力，「起碼80分以上」。

對於對手藍白合，劉建國競選總部指出，並不令人意外，但雲林的政治從來不是誰宣布整合就能決定選舉結果，人民眼睛是雪亮的，一定能在最後關鍵，選出對雲林最好的選擇，而不是對某些政黨、家族偏好的選擇。

柯文哲端午節、中元節曾到雲林助選，當時虎尾中元季在街上遇到雲縣長張麗善及張嘉郡，雙方相談甚歡，被解讀為藍白合首部曲，昨柯文哲再到雲林陪曾任他助理的縣議員參選人王竣毅助選，張嘉郡也一起掃街。

柯文哲被詢問未來如何幫張嘉郡？柯轉頭看她笑說「她沒問題啦」，選舉最主要還是參選人本身形象和能力，她各式各樣的訓練都很夠了，況且還有很好的基礎，尤其她的姑姑張麗善這幾年很拚，有了基礎 再加上努力，「80分以上沒問題啦」，如更有創意的話分數會更高。

張嘉郡說，感謝柯文哲來打氣與肯定，也感佩柯為台灣政壇培養更多優秀年輕人，她說，張麗善八年來替雲林打下扎實基礎，自己希望承接的不只是棒子，更是一份責任，帶領雲林邁向一下個黃金十年，會努力再努力，一步一腳印取得鄉親信任。

劉建國昨行程滿檔，一早參加年度西螺大橋觀光文化節，隨後與莿桐鄉長廖秋蓉走訪莿桐早市，受到鄉親熱情鼓勵，接著又轉往林內烏麻社區推廣在地優質農產。