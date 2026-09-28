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雲林合體 柯文哲讚張嘉郡「80分起跳」

記者蔡維斌／雲林28日電
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（前排右一）和民眾黨前主席柯文哲（前排右二）27日一起...
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（前排右一）和民眾黨前主席柯文哲（前排右二）27日一起到斗六市掃街拜票。（記者蔡維斌／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

柯文哲赴雲林替人助選，並與國民黨縣長參選人張嘉郡合體掃街，公開稱讚她條件與努力兼具，至少有80分；對手劉建國陣營則強調選舉結果仍取決於民意。

民眾黨前主席柯文哲昨到雲林為無黨籍縣議員參選人王竣毅等人助選，並與國民黨縣長參選人張嘉郡合體到西市場掃街拜票，被視為「藍白正式合體」，柯文哲也為她打分數，指有底氣再加上努力，「起碼80分以上」。

對於對手藍白合，劉建國競選總部指出，並不令人意外，但雲林的政治從來不是誰宣布整合就能決定選舉結果，人民眼睛是雪亮的，一定能在最後關鍵，選出對雲林最好的選擇，而不是對某些政黨、家族偏好的選擇。

柯文哲端午節、中元節曾到雲林助選，當時虎尾中元季在街上遇到雲縣長張麗善及張嘉郡，雙方相談甚歡，被解讀為藍白合首部曲，昨柯文哲再到雲林陪曾任他助理的縣議員參選人王竣毅助選，張嘉郡也一起掃街。

柯文哲被詢問未來如何幫張嘉郡？柯轉頭看她笑說「她沒問題啦」，選舉最主要還是參選人本身形象和能力，她各式各樣的訓練都很夠了，況且還有很好的基礎，尤其她的姑姑張麗善這幾年很拚，有了基礎 再加上努力，「80分以上沒問題啦」，如更有創意的話分數會更高。

張嘉郡說，感謝柯文哲來打氣與肯定，也感佩柯為台灣政壇培養更多優秀年輕人，她說，張麗善八年來替雲林打下扎實基礎，自己希望承接的不只是棒子，更是一份責任，帶領雲林邁向一下個黃金十年，會努力再努力，一步一腳印取得鄉親信任。

劉建國昨行程滿檔，一早參加年度西螺大橋觀光文化節，隨後與莿桐鄉長廖秋蓉走訪莿桐早市，受到鄉親熱情鼓勵，接著又轉往林內烏麻社區推廣在地優質農產。

精華 FAQ

  • 柯文哲昨到雲林助選時，與國民黨雲林縣長參選人張嘉郡一同到西市場掃街拜票，外界也因此解讀為藍白正式合體，成為地方選戰焦點。

  • 柯文哲認為張嘉郡底氣足、又很努力，形象和能力都相當完整，還說她各種訓練都很夠了，給她的評分「起碼80分以上」，若更有創意還能更高。

  • 劉建國競總表示，藍白整合並不令人意外，但雲林政治不是誰宣布合體就能決定結果，最後仍要看人民判斷，選出對雲林最好的，而非政黨或家族偏好的選擇。

柯文哲 國民黨 民眾黨

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