力挺江啟臣 燕子禿子漢子傳10/4台中合體

國民黨台中市長參選人江啟臣（右二）到大坑風景區掃街，提出硬體升級、假日觀光接駁車等政見。（圖／江啟臣競辦提供）

AI摘要 文章摘要整理： 台中市長選戰升溫，江啟臣掃街並傳出將於10/4邀藍營大咖合體造勢，何欣純則借助沈伯洋南下助陣，雙方拚陸戰與聲量。

台中市長選戰倒數，藍綠參選人全力展開陸戰對決！國民黨台中市長參選人江啟臣 27日前往大坑登山步道向健行民眾拜票，傳出10月4日競選總部成立大會將邀請盧秀燕、韓國瑜 、侯友宜重現「燕子、禿子、漢子」合體巨星陣容；民進黨台中市長參選人何欣純則跨界邀來台北市長參選人沈伯洋 南下連跑三個行程，於草悟道與市民廣場掀起人潮，雙方各展陣營強大氣勢。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左一）27日與同黨台中市長參選人何欣純（左二）同框，草悟道擠得水洩不通，支持者爭相擊掌握手。（記者陳敬丰／攝影）

本報系聯合報報導，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天南下台中，和台中市長參選人何欣純城市走讀、為百工百業後援會授證，所到之處人潮洶湧，地方人士認為熱度已超過大罷免。

地方人士觀察，「洋流」單以熱度而論，已經超越2025年的大罷免，足見沈伯洋的確有跨地域乃至跨黨派的熱度；但現場民眾大多是為了一睹沈的廬山真面目，對地主何欣純的反應沒那麼熱烈，這股熱度能否轉換成支持度乃至選票，有待觀察。

江啟臣昨天和多名國民黨議員參選人到大坑爬山掃街，展現「母雞帶小雞」的團結氣勢，也收到支持者送的粽子、發糕，象徵「包中」、「爆發」；他承諾，未來全面推動大坑風景區硬體升級，並規畫假日觀光接駁車班次，深度結合周邊商圈，發展山海屯都觀光廊帶。

台北中國時報報導，江啟臣競選團隊正緊鑼密鼓展開競總成立大會前置作業，外傳當天除藍營各級民代、台中市重量級地方人士到場，重頭戲將由擔任競總主委的台中市長盧秀燕，偕立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜重現「燕子、禿子、漢子」合體的吸票機魅力。

江辦昨回應，正陸續邀請及確認競總成立大會貴賓，名單確定就會向大家報告，強調這場活動最重要的主角還是台中市民，誠摯歡迎所有關心台中、支持台中繼續向前的好朋友加入「台中隊」。