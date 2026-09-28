力挺江啟臣 燕子禿子漢子傳10/4台中合體
台中市長選戰升溫，江啟臣掃街並傳出將於10/4邀藍營大咖合體造勢，何欣純則借助沈伯洋南下助陣，雙方拚陸戰與聲量。
AI摘要
文章摘要整理：
台中市長選戰升溫，江啟臣掃街並傳出將於10/4邀藍營大咖合體造勢，何欣純則借助沈伯洋南下助陣，雙方拚陸戰與聲量。
台中市長選戰倒數，藍綠參選人全力展開陸戰對決！國民黨台中市長參選人江啟臣27日前往大坑登山步道向健行民眾拜票，傳出10月4日競選總部成立大會將邀請盧秀燕、韓國瑜、侯友宜重現「燕子、禿子、漢子」合體巨星陣容；民進黨台中市長參選人何欣純則跨界邀來台北市長參選人沈伯洋南下連跑三個行程，於草悟道與市民廣場掀起人潮，雙方各展陣營強大氣勢。
本報系聯合報報導，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天南下台中，和台中市長參選人何欣純城市走讀、為百工百業後援會授證，所到之處人潮洶湧，地方人士認為熱度已超過大罷免。
地方人士觀察，「洋流」單以熱度而論，已經超越2025年的大罷免，足見沈伯洋的確有跨地域乃至跨黨派的熱度；但現場民眾大多是為了一睹沈的廬山真面目，對地主何欣純的反應沒那麼熱烈，這股熱度能否轉換成支持度乃至選票，有待觀察。
江啟臣昨天和多名國民黨議員參選人到大坑爬山掃街，展現「母雞帶小雞」的團結氣勢，也收到支持者送的粽子、發糕，象徵「包中」、「爆發」；他承諾，未來全面推動大坑風景區硬體升級，並規畫假日觀光接駁車班次，深度結合周邊商圈，發展山海屯都觀光廊帶。
台北中國時報報導，江啟臣競選團隊正緊鑼密鼓展開競總成立大會前置作業，外傳當天除藍營各級民代、台中市重量級地方人士到場，重頭戲將由擔任競總主委的台中市長盧秀燕，偕立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜重現「燕子、禿子、漢子」合體的吸票機魅力。
江辦昨回應，正陸續邀請及確認競總成立大會貴賓，名單確定就會向大家報告，強調這場活動最重要的主角還是台中市民，誠摯歡迎所有關心台中、支持台中繼續向前的好朋友加入「台中隊」。
江啟臣27日前往大坑登山步道向健行民眾拜票，並承諾推動大坑風景區硬體升級、增加假日觀光接駁車班次，進一步結合周邊商圈，打造山海屯都觀光廊帶。 報導指出，10月4日江啟臣競總成立大會外傳將邀請台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜與新北市長侯友宜到場，重現被稱為「燕子、禿子、漢子」的合體陣容。 沈伯洋南下後與何欣純進行城市走讀、為後援會授證，並連跑多個行程，現場人潮相當熱烈。地方人士認為這股熱度很高，但是否能真正轉化為何欣純的支持度仍待觀察。
精華 FAQ
江啟臣27日前往大坑登山步道向健行民眾拜票，並承諾推動大坑風景區硬體升級、增加假日觀光接駁車班次，進一步結合周邊商圈，打造山海屯都觀光廊帶。
報導指出，10月4日江啟臣競總成立大會外傳將邀請台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜與新北市長侯友宜到場，重現被稱為「燕子、禿子、漢子」的合體陣容。
沈伯洋南下後與何欣純進行城市走讀、為後援會授證，並連跑多個行程，現場人潮相當熱烈。地方人士認為這股熱度很高，但是否能真正轉化為何欣純的支持度仍待觀察。
上一則
雲林合體 柯文哲讚張嘉郡「80分起跳」
下一則