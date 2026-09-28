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角逐宜蘭縣長 吳宗憲競總成立 藍白大咖站台

台灣新聞組／宜蘭28日電
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國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（中）27日成立競總，黨主席鄭麗文（左二）、議長（右一...
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（中）27日成立競總，黨主席鄭麗文（左二）、議長（右一）張勝德力挺，民眾黨前立委陳琬惠（左一）、主席黃國昌（右二）也來助陣。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲成立競總，藍白要角到場助陣並喊出宜蘭走新路；民進黨林國漳則密集辦政見會，強調以實力與政見爭取支持。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨成立競總，藍白大咖齊站台，新北市長侯友宜、黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等助陣。侯喊「宜基北北桃」連線，讓宜蘭不只是後花園，要走出新路；鄭砲口對準前縣長林聰賢及賴總統，批「把民主聖地搞得一塌糊塗。」

民進黨參選人林國漳昨接連在羅東鎮，冬山鄉及礁溪鄉安排三場「宜蘭好主漳」政見會，他說，民進黨過往執政表現各界有目共睹，他會一步一腳印，憑實力與政見，贏得縣民認同。

吳宗憲昨邀侯友宜、鄭麗文等黨內要角助講，民眾黨主席黃國昌、黨部主委陳琬惠也力挺，展現藍白合作默契。黃國昌說，初選時期曾有競爭的議長張勝德、前立委陳琬惠相挺，證明吳會是一位好縣長，反批林國漳花大錢到處掛看板，選舉不能挺權貴。

昔日老長官侯友宜陪吳宗憲大進場，侯盛讚吳當年放棄司法官優渥薪水到新北市當法制局長，見證吳宗憲自掏腰包幫助弱勢甘苦人「心很軟」，絕對是人民靠山。

鄭麗文說，宜蘭是民主聖地，卻被新潮流當自己家，前縣長林聰賢上任就把農地搞得一塌糊塗；國民黨林姿妙執政，賴總統輸不起就用大刑伺候；林國漳更是賴自己人，新潮流要班師回朝接管宜蘭縣府，籲鄉親睜大眼不要被騙。

吳競總指現場逾8000名鄉親力挺。昨也是吳宗憲生日，爸媽、妻小首度站台亮相，吳許下三願望，除家人平安健康，願以清廉正義、能力操守及行動力，打造利他、共好的宜蘭，帶領宜蘭走新路。

精華 FAQ

  • 吳宗憲競總成立時，侯友宜、鄭麗文、黃國昌、陳琬惠等人到場助陣，展現藍白合作氣勢，也凸顯這場選戰已成跨黨派動員焦點。

  • 侯友宜主打「宜基北北桃」連線，強調宜蘭不該只是後花園；鄭麗文則批評民進黨與前縣長林聰賢，呼籲鄉親認清新潮流布局。

  • 林國漳同步在羅東、冬山與礁溪辦3場政見會，表示民進黨過往執政表現有目共睹，他會一步一腳印，用實力與政見爭取縣民認同。

侯友宜 黃國昌 鄭麗文

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