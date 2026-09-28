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台北演「貍貓換太子」？ 沈伯洋：勿攻擊身世 蔣萬安：尊重藝術

台灣新聞組／台北28日電
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台北市長蔣萬安（中）走入松山進安宮廟埕，雙手抱拳向兩側熱情鄉親逐一問候拜票。（記...
台北市長蔣萬安（中）走入松山進安宮廟埕，雙手抱拳向兩側熱情鄉親逐一問候拜票。（記者張文玠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台北市近日傳出將上演「貍貓換太子」引發爭議，蔣萬安表示尊重藝文活動，沈伯洋則強調選戰應聚焦市政能力，勿以身世與家人作為攻擊手段。

前總統陳水扁的女兒陳幸妤離婚事件引發關注，最後促成台南「鍘美藝術節」；網路近日又瘋傳起哄要在台北市上演「貍貓換太子」，並說要邀市長蔣萬安觀看。蔣萬安昨天被問到此事表示，「各項藝文活動，我們都尊重，但你談的這個問題，可能要問當事人。」

選戰倒數62天，網路近日瘋傳有台派想要在台北市上演「貍貓換太子」，並說要邀市長蔣萬安觀看。國民黨立委王鴻薇怒批，民進黨選舉不專注於監督市政、討論公共政策，反而糾結於這些話題，純粹只是為了「噁心」蔣萬安，批青鳥側翼在撕裂社會、製造對立，是對全體台北市民智商的侮辱。

沈伯洋昨天被問及此事，表示選戰主軸應聚焦於候選人的市政表現與施政能力，而非攻擊對手的家人或身世背景。「我們只關心他的市政做得如何，只關心他的能力」，「我不贊成，就是不贊成」。

王鴻薇指出，陳幸妤與前夫趙建銘離婚事件引發關注，有心人士發起「台灣文藝負心運動鍘美藝術節」，有綠營支持者惡意問什麼時候要來台北演出「貍貓換太子」？她原本以為這麼誇張的事，不可能真的發生，但網紅四叉貓在直播透露，鍘美藝術節很成功之後，有一群台派人士想要在台北辦「狸貓換太子」。

王鴻薇說，民進黨糾結這些話題，不就是大罷免時期，針對那些被罷免的在野黨立委，青鳥側翼幹的手法嗎？這些人自稱台派，卻把歌仔戲傳統藝術降低成社群側翼造謠工具，不只羞辱了台灣傳統文化，更羞辱那些過去努力推廣藝術的文化工作者。

台北市議員王欣儀也說，如果只是推廣傳統戲曲，她當然樂見；但若刻意選擇「貍貓換太子」，就是為了影射蔣萬安的血緣與身世，那就不是單純的藝術創作。她認為，一再拿一個人的血緣、家族與身世來消費、嘲諷，究竟跟公共利益有什麼關係？

據ETtoday報導，政治評論員吳靜怡社群平台Threads上，轉述主辦者資深媒體人矢板明夫的言論，「『狸貓換太子』經過各方面慎重考量，朝暫停或延期演出的方向處理」，並再次向大家致歉，「衷心感謝大家。」

精華 FAQ

  • 起因是網路上傳出，有台派人士想在台北市上演「貍貓換太子」，還說要邀市長蔣萬安觀看，隨後引發藍綠陣營對於是否涉及影射身世的爭論。

  • 蔣萬安表示，各項藝文活動都予以尊重，但對於這個具體問題，可能要回頭詢問當事人，顯示他沒有正面介入爭議內容本身。

  • 沈伯洋認為選戰應聚焦市政表現與施政能力，不該攻擊對手家人或身世；王鴻薇則批評此舉是在刻意噁心蔣萬安、撕裂社會。

蔣萬安 沈伯洋 陳水扁

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