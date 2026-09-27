藍認「洋流」對沈伯洋是雙面刃 綠憂難逆轉選情

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期打出一波「洋流」攻勢，綠營操盤手認為，洋流是真的，和支持大罷免恐怕是同一群人，要拉到與台北市長蔣萬安在誤差範圍內相當有難度。(記者黃寅／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋以「洋流」造勢掀起綠營聲量，藍綠白各自解讀其效應，但多認為難轉化為真實選票，台北市長選情仍受藍大於綠的結構限制。

民進黨 台北市長參選人沈伯洋 近期打出一波「洋流」攻勢，所到之處都是人潮，藍營質疑是假象。綜合綠營操盤手看法，洋流是真的，和支持大罷免恐怕是同一群人，要拉到與台北市長蔣萬安 在誤差範圍內相當有難度；不過，從固守基本盤而言已達標。

對此，國民黨人士評估「洋流」是「雙面刃」，推升綠營投票率之餘，也喚起選民對大罷免的警覺，催出藍白基本盤。民眾黨人士認為，洋流難以轉為真實投票率，不過可加溫選戰，進而讓第三勢力被看見。

藍營人士指出，不論洋流是自然成形或刻意營造，沈伯洋的崛起反映出台北市長蔣萬安與市府團隊過去一段時間爭議頻傳、接連出包的負面印象；在鼠患與內湖淹水事件爆發前，蔣萬安及其核心幕僚確實顯得有些自滿，藍營內部一度視其為「馬英九第二」。

該人士指出，近日有民調稱蔣萬安僅領先沈伯洋1.2%，差距看似不現實，對蔣的選情反而利大於弊；這不僅促使蔣萬安低調回防市政本業，更激起藍營基層的危機意識，支持者群組天天自發圖卡，熱烈拉票催票。

民進黨操盤人士指出，綠營北市選情整體上升的同時並非沒有隱憂，走進沈伯洋掃街和造勢現場就會發現，這些自發而來的群眾交談內容，不乏要蔣萬安驗DNA等言論；內部分析也顯示，洋流的組成絕大部分還是以民進黨支持者為主，不若當年「韓流」擴大了選民支持基礎。

該人士說，這樣的場景和大罷免時期相當類似，看似就要「大成功」了，但其實都是同一群同溫層在積極表態的結果，後來的「青鳥運動」和現在「洋流」都有一樣的問題，凝聚了綠營支持者，卻嚇跑了中間選民，偏偏台北市的基本盤是藍大於綠。

民進黨選務人士則分析，洋流為大罷免失敗後的綠營支持者提供了情緒出口，造就熱烈場面，也拉升支持度；但當然不是坊間民調所做的只差距1個百分點，單靠同一群高表態率的基本盤，要拉近到民調誤差範圍內，坦白講有相當難度。

民眾黨人士認為，洋流效應或許會讓本不關注選戰的人稍微關心，但畢竟是首都市長選戰，不應太過娛樂化而忽略真正市政問題；民眾黨台北市議員陳宥丞說，樂見正面選舉和理性政策辯論，也期待在選情異常冷清的今年能提高得票率，對於第三勢力才有更多的機會被看見。