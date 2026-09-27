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彰化選舉/蕭美琴、賴清德接連為陳素月站台 魏平政等待強援

記者劉明岩簡慧珍／彰化27日電
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副總統蕭美琴（前排左三），26日到民進黨彰化縣長參選人陳素月（前排左二）的競選總...
副總統蕭美琴（前排左三），26日到民進黨彰化縣長參選人陳素月（前排左二）的競選總部加油打氣。(記者劉明岩／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

彰化縣長選戰升溫，陳素月獲蕭美琴與賴清德接連站台，並以農業與女性政策進攻藍營優勢；魏平政則仍待強援，競總主委人選未定，選情受外部因素牽動。

距地方公職選舉投票只剩三個月，國民黨彰化縣長參選人魏平政還找不到競總主任委員，不過昨與副議長許原龍同台造勢，喊出「國民黨全壘打」。民進黨彰化縣長參選人陳素月則是大軍壓境，昨天有副總統蕭美琴助選，今天更有賴清德總統為農業後援會加持，意圖瓦解藍營長期的農業系統優勢。

蕭美琴副總統昨分別由陳素月等人陪同，深入國民黨彰化縣長王惠美的本命區鹿港鎮，先後到奉天宮、天后宮等宮廟贈匾或參香。隨後抵達陳素月競選總部，參加約有300人參加的「姐妹暨新住民挺素月後援會」茶會。

蕭美琴感性地說，陳素月是她眼中最強的地方媽媽，從基層做起，歷經兩屆議員與四屆立法委員歷練，對她的選情非常有信心。她稱讚彰化縣就是女力發揮能量的典範，民進黨過去出過周清玉與翁金珠女性前縣長，接下來要交棒給陳素月。

陳素月承諾未來入主縣府，將力推「民政處單一窗口，服務主動派案」，同時擴充「母語通譯陪伴機制」，讓姐妹在就醫與親師座談時溝通無礙，未來將以制度整合者的角色，把長輩、孩子與全體女性的權益照顧好。

陳素月今天下午在鹿港將舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」成立大會，串聯全縣26鄉鎮市農會、農業團體等，賴清德總統及農業部長陳駿季都將到場，預期將大挖藍營農業系統的牆腳。  

國民黨彰化縣長參選人魏平政昨天參加副議長許原龍競選總部成立大會，與許原龍一起進場及造勢。許原龍將角逐下屆議長寶座，在議長謝典霖因賄選案被羈押後更添勝算。許原龍表示，希望選民再度支持他進入縣議會，並有機會擔任縣議長。

魏平政在台上未發言，活動結束後表示，會場中很多人都說會投給他，感覺整個氛圍都不一樣；對於議長謝典霖及父親謝新隆被羈押，他認為一定會影響他的選情，不過選舉還是要靠自己全力以赴。

外傳國民黨主席鄭麗文將兼魏平政競總主委職務，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田否認，強調「人選還未確定」；魏平政表示，用最大誠意繼續邀請王惠美縣長接任競總主委。

無黨籍縣長參選人邱建富除參與地方活動，也舉辦「廟口開講」，透過面對面交流方式，近距離與選民互動，爭取支持。

彰化縣副議長許原龍（右三）競選總部成立大會，國民黨彰化縣長參選人魏平政（左三）同...
彰化縣副議長許原龍（右三）競選總部成立大會，國民黨彰化縣長參選人魏平政（左三）同台喊「凍蒜」。(記者簡慧珍／攝影)

精華 FAQ

  • 蕭美琴先到鹿港宮廟參香並出席後援會茶會，賴清德今天再為農業後援會加持，透過中央級人物接連站台，展現民進黨全力拉抬陳素月的態勢。

  • 她強調入主縣府後要推民政處單一窗口、主動派案與母語通譯陪伴機制，鎖定長輩、姐妹、新住民與農業系統，訴求提升服務整合與生活便利。

  • 魏平政尚找不到競總主任委員，外界又傳鄭麗文未必兼任；加上謝典霖與謝新隆羈押案可能影響選情，他表示會持續邀請王惠美並靠自己全力以赴。

賴清德

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