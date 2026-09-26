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台北市長選戰升溫…藍營人士憂心「洋流」 蔣萬安：選舉競爭不大意

記者邱德祥／即時報導
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台北市長蔣萬安表示，選舉確實非常競爭，也非常的激烈，那他來講，就是戒慎恐懼、戰戰...
台北市長蔣萬安表示，選舉確實非常競爭，也非常的激烈，那他來講，就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰。（記者邱德祥／攝影）

台北市長選戰升溫，藍營人士憂心「洋流」，也有人認為反而有助於市長蔣萬安的選情，因為可能會提高支持者的投票率。台北市長蔣萬安26日表示，選舉確實非常競爭，也非常的激烈，那他來講，就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰。

蔣萬安26日出席台北市商圈嘉年華台北生活祭開幕記者會，對於台北市議員秦慧珠分析，蔣的得票率可以拿到55％，但並不會超過時任市長馬英九的天花板，自己怎麼看這樣的分析？蔣萬安說，其實在很多活動都有碰到秦慧珠，都會交換意見、保持溝通，而各項的分析、數據都會參考，選情確實非常的激烈，他會戒慎恐懼、戰戰兢兢、如履薄冰。

對自己是否有感受到支持者在緊張？蔣萬安希望所有支持台北市市府，以及台北隊在這過去4年推動各項讓台北市持續進步的市政建設，繼續給予支持。對於競選辦公室的成立和運作？蔣萬安說，關於選舉「我們都有既定的節奏」，連假過後有確切的消息就會跟大家說。

台北市長蔣萬安（中）下午出席北市商圈嘉年華，和商圈理事長一起主持揭幕式。（記者邱...
台北市長蔣萬安（中）下午出席北市商圈嘉年華，和商圈理事長一起主持揭幕式。（記者邱德祥／攝影）

精華 FAQ

  • 部分藍營人士擔心選戰升溫後出現「洋流」效應，可能讓原本的支持結構受到影響；但也有人認為，激烈競爭反而能提高支持者出門投票的意願。

  • 蔣萬安表示，選舉確實非常競爭也非常激烈，他會把各種分析與數據都納入參考，但態度上仍會保持戒慎恐懼、戰戰兢兢，避免掉以輕心。

  • 蔣萬安說，競選團隊目前都有既定節奏，相關規劃會依步調推進；至於競選辦公室何時成立與運作，連假過後若有確切消息，會再對外說明。

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