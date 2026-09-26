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「洋流」衝擊藍北北基桃？朱立倫：一時的流最多造成短暫效應

記者游明煌／基隆即時報導
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國民黨前主席朱立倫26日啟動今年全台首場輔選行動，他到基隆陪同市長謝國樑到七堵南...
國民黨前主席朱立倫26日啟動今年全台首場輔選行動，他到基隆陪同市長謝國樑到七堵南興市場掃街向攤商及民眾拜票。（記者游明煌／攝影）

國民黨前主席朱立倫26日啟動今年全台首場輔選行動，他到基隆陪同市長謝國樑到七堵南興市場掃街向攤商及民眾拜票，朱肯定謝施政成果將基隆打造「亞洲最有愛城市」。針對北北基桃藍選情是否受「洋流」影響？朱立倫說，「一時的風，一時的流，最多只能造成短暫的效應。」朱批民進黨集全黨之力，各種招術都來，蔣萬安受到很多的委曲，希望萬安能把北北基桃帶動起來，共同努力都勝選。

▲ 影片來源：聯合新聞網

被問到北北基桃國民黨選情是否有受所謂的「洋流」影響？朱立倫說，創造出來的名詞不重要，真正能夠把市政腳踏實地做好才是最重要的。就他來看，北北基桃這段時間，基隆市長謝國樑、桃園市長張善政用的是善良的力量、正派的作法、腳踏實地的經營，每一天努力對市民而言更為重要，「一時的風，一時的流，最多只能造成短暫的效應」，投票那一天，大家出來挺善良很重要。

朱立倫表示，今天從北台灣開始，首先到基隆為謝國樑加油，這是他的責任，未來更回到家鄉桃園及新北全力支持張善政、李四川。朱還提及台北市長蔣萬安最近受了很多不公平的待遇，民進黨集全黨之力，各種招術都來，萬安受到很多的委曲，希望萬安能在大家的支持之下高票連任，同時把北北基桃帶動起來，共同努力。

朱立倫表示，謝國樑擔任市長以來，始終把市民需求放在心上，不論是市政建設或各項照顧政策，都能看見市府一步一腳印推動的成果。他說，謝國樑是一位充滿愛與包容的市長，這幾年努力讓基隆持續改變，希望基隆能夠成為亞洲最有愛的城市，也期盼好的建設與政策能夠持續推動。

謝國樑感謝朱立倫將今年首場輔選行程留給基隆，立委林沛祥也到場支持。謝表示，朱立倫過去擔任縣市首長及黨主席期間，累積豐富的城市治理與公共事務經驗，一直是自己非常重要的前輩與學習對象。

謝國樑提到，2024年罷免案期間，朱立倫曾多次來到基隆為他加油打氣，在最需要支持的時刻給予許多鼓勵，這份情誼他一直放在心上。如今再次到基隆相挺，對他而言不只是選舉上的支持，更是前輩對後輩一路以來的鼓勵與肯定。

謝國樑表示，過去幾年市府持續從市民生活需求出發，一項一項推動市政工作，未來也會繼續把每一件市民關心的事情做好，讓基隆的改變持續累積，為城市下一階段的發展打下更紮實的基礎。

國民黨前主席朱立倫26日啟動今年全台首場輔選行動，他到基隆陪同市長謝國樑到七堵南...
國民黨前主席朱立倫26日啟動今年全台首場輔選行動，他到基隆陪同市長謝國樑到七堵南興市場掃街向攤商及民眾拜票。（記者游明煌／攝影）

國民黨前主席朱立倫26日啟動今年全台首場輔選行動，他到基隆陪同市長謝國樑到七堵南...
國民黨前主席朱立倫26日啟動今年全台首場輔選行動，他到基隆陪同市長謝國樑到七堵南興市場掃街向攤商及民眾拜票。（記者游明煌／攝影）

國民黨前主席朱立倫26日啟動今年全台首場輔選行動，他到基隆陪同市長謝國樑到七堵南...
國民黨前主席朱立倫26日啟動今年全台首場輔選行動，他到基隆陪同市長謝國樑到七堵南興市場掃街向攤商及民眾拜票。（記者游明煌／攝影）

精華 FAQ

  • 朱立倫26日先到基隆，陪同市長謝國樑到七堵南興市場掃街拜票，這也是他今年全台首場輔選行動，主打為基隆選情與謝國樑加油。

  • 朱立倫認為，這類名詞並不重要，重點是把市政扎實做好；他強調「一時的風，一時的流」最多只會造成短暫效應，投票日靠民眾支持善良與正派更關鍵。

  • 朱立倫表示，蔣萬安最近受到民進黨很多不公平對待，盼他在支持下高票連任，並帶動北北基桃共同努力勝選；他也將陸續回到桃園、新北支持張善政與李四川。

朱立倫 蔣萬安 國民黨

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