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熱線柯文哲 柯志恩：高雄藍白合沒有問題

記者郭韋綺王昭月／高雄26日電
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國民黨高市長參選人柯志恩（右）25日赴建興市場拜票。（圖／柯志恩競辦提供）
國民黨高市長參選人柯志恩（右）25日赴建興市場拜票。（圖／柯志恩競辦提供）

藍白合在新竹縣、竹北市整合破局，兩陣營決裂爭議傳外溢其他縣市，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨對此表示，藍白合在高雄不會有問題；至於近日有綠營「小雞」與沈伯洋、賴瑞隆合掛看板，她酸「別讓洋流分散大家對『他』的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。

市長選戰白熱化，柯志恩與賴瑞隆昨趁中秋節分別深入市場掃街，沿街「凍蒜」聲不絕於耳，氣氛熱絡。針對藍白近期在竹縣與竹北選舉整合受挫，基層擔心爭議外溢其他縣市，柯志恩昨斬釘截鐵表示，藍白合在高雄不會有任何問題，並透露，先前與柯文哲通過電話，柯文哲表示只要有需要協助的地方都「義不容辭」。

民眾黨高雄市議員參選人林于凱則預告，創黨主席柯文哲預計十月三日南下高雄，黨主席黃國昌隔天到訪，兩天都會與柯志恩合體，規畫聯合授旗、助選。

另外，近來「洋流外溢」成話題，民進黨台北市長參選人沈伯洋上周南下與同黨高雄市長參選人賴瑞隆合體，以「洋流」碰上「隆捲風」營造北高連線，昨天議員參選人林智鴻延續熱度，掛出與沈、賴二人同框看板。

賴瑞隆說，最近和許多黨籍議員參選人合掛看板，盼以團結的高雄隊一起迎接勝利，讓進步延續，除沈伯洋外，也會再邀賴清德總統、副總統蕭美琴等有影響力人士來高雄一起作戰。

柯志恩則表示，每個陣營都有自己的選戰布局，「要跟誰掛，我們都予以尊重」。但要跟她競逐高雄市長的是賴瑞隆，「不要讓洋流分散外界對賴的注意力」。

民進黨高市長參選人賴瑞隆（右）25日赴二苓市場掃街。（圖／賴瑞隆競辦提供）
民進黨高市長參選人賴瑞隆（右）25日赴二苓市場掃街。（圖／賴瑞隆競辦提供）

精華 FAQ

  • 柯志恩明確表示，高雄的藍白合不會有任何問題，認為竹縣、竹北的整合爭議不至於外溢到高雄，並透露自己先前已和柯文哲通過電話。

  • 民眾黨高雄市議員參選人林于凱預告，柯文哲預計10月3日南下高雄，黃國昌則在隔天到訪，兩天都將與柯志恩合體，進行聯合授旗與助選。

  • 她表示各陣營都有自己的選戰布局，對別人要和誰合掛看板都予以尊重；但她也提醒，真正競逐高雄市長的是賴瑞隆，不要讓其他話題分散外界注意力。

沈伯洋 柯文哲 國民黨

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