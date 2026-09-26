彰化市長陳文賓vs.黃柏瑜 暌違12年再現藍綠對決

國民黨彰化市長候選人陳文賓（前中）是現任市代會主席，對市政嫻熟，並獲得基層、里長及社團組織力挺。（圖／陳文賓競選總部提供）

AI摘要 文章摘要整理： 彰化市長選戰在藍營整合後重回藍綠對決，黃柏瑜與陳文賓分別以新世代與地方經驗應戰，勝負關鍵將取決於中間選民與組織動員。

彰化市長選戰暌違12年再現藍綠對決，民進黨 31歲縣議員黃柏瑜對上國民黨 51歲市民代表會主席陳文賓，形成「世代與經驗」對決。彰化市傳統藍大於綠，但綠營已連續執政17年，藍營此次整合後力拚翻盤，選情格外緊繃。

彰化市的選民約18萬人，傳統政治結構藍大於綠，但最近4屆因藍營分裂，讓綠營連續執政17年，加上地方與中央執政資源挹注，綠營實力大幅增長，對黃柏瑜相對有利。

藍營則擁有基層的里長與組織運作，基本盤仍稍高於綠營，隨著縣議員温芝樺初選敗陣退出，以及無黨籍前縣議員黃玉芬棄選，讓陳文賓順利整合，形成藍綠對決態勢，對黃柏瑜力保綠營江山，是嚴峻的挑戰。

民進黨彰化市長候選人黃柏瑜是現任縣議員，年輕加上留學英國的背景，有一定優勢。（記者林敬家／攝影）

黃柏瑜是現任縣議員，年輕加上留學英國的背景，對吸引年輕、女性及中間選民有一定優勢，並與民進黨縣長參選人陳素月相互拉抬，加上家族醫界背景，有助於拓展傳統綠營以外的支持者。

黃柏瑜自許「少年市長」，強調將發揮新世代特質，市縣同心全力推動三大市政方向，即力挺青年首購與青創利息補貼打造「青年城市」、落實營養午餐升級與智慧安全校園打造「文教城市」，並攜手推動「彰化大車站計畫」串聯台鐵宿舍群與鐵道觀光綠廊打造「宜居城市」。

陳文賓是現任市代會主席，對市政嫻熟，並獲得基層、里長及社團組織力挺，是實力派戰將，擁有極高的黏著度與號召力，地方認為有望奪回彰化市。

陳文賓指出，彰化市正面臨交通壅塞、停車空間不足、各區發展不均，以及長者、弱勢與育兒家庭照顧等迫切問題，尤其攸關城市發展的彰化市鐵路高架化、捷運延伸彰化及東區都市計畫延宕多年，必須積極協調、持續爭取、緊盯進度，讓市民看見成果。

彰化市長選戰將回歸藍綠基本盤，也是參選人個人特質的對決，如何爭取兩成中間選民支持，以及最後的組織動員，將是決定勝負的關鍵。