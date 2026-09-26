普發現金攻防戰 藍喊2萬 綠問錢哪來

中秋節當天，朝野攻防普發現金議題，立院國民黨團總召傅崐萁喊2萬台幣，賴清德總統重申依規畫普發1萬元，行政院則揭示普發現金三原則。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 朝野圍繞普發現金展開攻防，賴清德主張編列2357億元發1萬元並加碼育兒津貼，國民黨則提案普發2萬元，雙方對財源、程序與合法性各有爭執。

因應經濟成長與稅收 增加，朝野近期聚焦「AI紅利全民共享」展開普發現金攻防。賴清德 總統宣布於明年度總預算編列2357億元（台幣，下同），在維持財政平衡、零實質舉債前提下，明年普發每人1萬元，並加碼18歲以下每月5000元成長津貼；國民黨立院黨團總召傅崐萁 則主張歲入大幅成長，宣布新會期推動特別條例加碼普發2萬元，促成還稅於民。

本報系聯合報報導，行政院發言人李慧芝表示，政府是在經過嚴格精算與財政紀律規畫下提出普發現金的三大核心原則，不增加實質舉債、不排擠社福與國防等既有施政、程序必須合法合憲，盼立法院能依法於本會期完成總預算審議。

民進黨團幹事長莊瑞雄要求國民黨說明普發2萬元的發放時程與財源，強調依預算法第91條規定，立院增加支出須徵詢政院意見，不得自行加列經費。成果共享應兼顧國防社福，人民要的是確定領得到，而非中秋許願國庫就掉錢。

賴總統則透過臉書發布影片說明，台灣經濟近年表現亮眼，展現出黃金10年成果。多項數據顯著成長，包括人均GDP（國內生產毛額）超越日韓、出口額翻倍、台股屢創新高，同時對中國投資占比大幅降至3.8%，成功分散市場風險。政府因此決定以「AI紅利、全民共享」為訴求，將成果回饋全民並照顧育兒家庭。

在野陣營方面，國民黨團認為今年度歲入大幅增加近7000億元，為減輕民眾物價壓力、弭平總體經濟與基層家庭的感受落差，因此提案制定特別條例，力推發放2萬元以擴大內需並落實經濟成果全民共享。民眾黨立院黨團總召陳清龍則表態支持紅利共享與還稅於民，但金額、細節仍待黨團討論。

台北中國時報報導，國民黨團人士表示，明年春節前後若要完成普發，不排除可能將相關預算拉出，由立院同意優先動支，但目前尚未定案，需由黨團大會討論。

國民黨團首席副書記長洪孟楷指出，國民黨團提出全民普發2萬元，是經過合理計算，並在財政充裕的情況下提出，也是回應人民期盼，政府如果取得經濟紅利，就應把錢花在刀口上，提供民眾最實質、有感的幫助。