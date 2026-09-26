內參民調遭質疑 李四川競辦：綠營抹黑又翻車

國、民兩黨新北市長參選人李四川（前右二）與蘇巧慧（前右一）兩人近日民調常被外界討論。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 新北市長選戰升溫，李四川陣營回應民調爭議，強調內參民調來源與細節早已公開；藍綠則互批未查證、違規抹黑，火藥味濃厚。

新北市長選戰愈打愈烈，日前有媒體公布民調 指蘇巧慧已超車李四川 1.1個百分點，李四川競辦回應內參民調仍領先6個百分點，民進黨議員翁震州在臉書質疑，李四川競辦引述的內參民調未載明選罷法規定的資訊，歡迎大家去選委會檢舉，公布民調依法須公布8原則，不能只有說一個數字，更要國民黨 與李四川團隊出來說明清楚民調怎麼來的。

對此，李四川競辦發言人潘才鉉表示，李競辦引述數據為國民黨新北市議會黨團的內參民調，且黨團早已用記者會方式完整揭露民調細節，蘇陣營抹黑前完全不做功課，再度上演翻車戲碼，若以蘇陣營標準，2018年參選新北市長時的蘇貞昌以及蘇巧慧的師兄立委張宏陸，才是僅以一個數字就對外宣稱民調，蘇巧慧迴力鏢根本左打爸爸、右打師兄。

潘才鉉指出，李競辦主任江怡臻在臉書清清楚楚說明，李四川民調領先6個百分點的數據，是引述國民黨新北市議會黨團持續進行的內參民調，先前黨團也多次舉行記者會公開民調細節，相關新聞隨手查詢皆可見，蘇巧慧子弟兵身為民代，卻連基本的查證工作都不做，為了蘇巧慧急急忙忙攻擊李四川，卻是重擊自家人。

潘才鉉說，2018年蘇貞昌與侯友宜競選新北市長時，時任民進黨秘書長洪耀福在10月底公開宣稱，依據內部數據蘇貞昌只與侯友宜差0.2百分點，蘇貞昌立刻受訪證實，2018年8月蘇系師兄、民進黨立委張宏陸也在廣播專訪透露，內部數據蘇貞昌與侯友宜差距在3到5個百分點的範圍。證明蘇巧慧自家人多次僅以一個數字公開談論民調，且完全未揭露任何細節，完美符合蘇巧慧陣營口中的違反選罷法態樣，「請問蘇巧慧，你要先檢舉蘇貞昌、張宏陸違法嗎？」

昨天中秋節，藍綠新北市長參選人把握時間拜票，國民黨李四川先赴三重保聖宮及福隆宮參拜，暢談將在三重忠孝碼頭與台北市大稻埕興建一座人行及自行車專用的跨河景觀橋，隨後又趕赴八里推廣文旦柚，重申將推動八里輕軌等在地建設。

蘇巧慧昨先後走訪瑞芳四腳亭吉安宮、瑞福宮、傑魚坑福德宮、新安宮參香祈福，沿途與熱情民眾自拍、握手。她說東北角醫療資源長期不足，鄉親就醫經常得奔波至基隆或汐止，加上高齡人口多，醫療及長照量都需要進一步充實。