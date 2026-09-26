我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你一定聽過劉歡的歌：「甄嬛傳」片尾曲就是他唱的

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

食安、文旅成北市選戰攻防焦點 蔣萬安團隊闢謠

台灣新聞組／台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔣萬安推出「文化小旅行：梵谷篇」，挨批與台北沒連結。圖為市長蔣萬安（左二）及文化...
蔣萬安推出「文化小旅行：梵谷篇」，挨批與台北沒連結。圖為市長蔣萬安（左二）及文化局長蔡詩萍（左一）與設於大階梯的梵谷名畫合影。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台北市選戰延燒至食安與文旅政策，金華國中疑似食物中毒與梵谷主題活動都成為藍綠攻防焦點，市府則強調第一線處置與城市行銷並無失當。

台北市長選舉藍綠對立激烈，綠營連日猛打金華國中集體食物中毒，教育局回擊，該校沒有出現集體食物中毒，請勿抹煞一線教職人員辛勞。甚至文化局推「台北文化小旅行：梵谷篇」，也被民進黨市長參選人沈伯洋指控，沒跟台北結合。

藍營批，梵谷是媒介，台北才是主角，沈伯洋把世界藝術與台北城市文化相遇的活動，又硬要變成選舉攻防。

藍營人士指出，首都之戰全國關注，現在遇到抹黑戰術多，遇到不符事實指控，就要立即反應，否則謠言會在社群、演算法不斷增生，蔣市府絕對要特別注意。

民進黨議員簡舒培日前指出，接獲金華國中家長陳情，9月4日學生和老師吃營養午餐的小卷，出現多班級、導師室出現腹瀉、嘔吐，通報校方教育局卻要求「被動處理、暫不處理」。教育局調查，僅有1名學生反應，同班另外有2位學生身體不適，排除食品中毒可能，呼籲議員不要抹殺第一線教育同仁努力。

沈伯洋昨說，確實有學生拉肚子，學生出來反映是事實，他認為市府應該做的就是，採檢體然後送驗，告訴大家結果就好了，結果市府現在說別人造謠，難道要指責這些學生「你的拉肚子是造謠嗎」？

「多次說明學生健康絕不妥協」教育局表示，該案屬不實指控，教育局與校方早已清楚說明事實與稽查處置，請勿再重複打轉，也不要抹殺與汙衊第一線教職同仁辛苦努力。

另外，北市文化小旅行找上梵谷IP，沈伯洋說，確實有點可惜，梵谷的畫在台北展示本來是美事一樁，如果能夠跟台北多做一些結合，比如說星空下的咖啡廳、放在玻璃屋內一起就很適合。「帶著梵谷認識台北的歷史、認識台北的畫家，相信梵谷自己應該也會很開心」。

國民黨議員柳采葳反問，難道國際IP到了台北，就一定要證明跟台北有血緣關係才能合作嗎？照這邏輯，高雄黃色小鴨跟高雄有什麼歷史淵源？世界各大城市又何必爭取國際展覽、藝術家和IP合作？

「梵谷是媒介，任何IP都是媒介，唯有台北才是主角」文化局長蔡詩萍表示，每一座城市，都有引進外來IP，提振在地觀光休閒的例子，並不妨礙扶持本土文創。

精華 FAQ

  • 教育局表示，校方與局方已完成調查與說明，該案並非集體食物中毒，僅少數學生身體不適，且已排除食品中毒可能，呼籲外界不要持續抹黑第一線教職人員。

  • 沈伯洋認為，既然有學生確實出現拉肚子情況，市府應先採檢、送驗並公開結果，而不是直接指責外界造謠；他也質疑市府否定學生反映，恐讓事件失去信任基礎。

  • 沈伯洋認為活動應更緊扣台北在地文化，但藍營則主張國際IP本來就是城市行銷媒介，重點在於帶動觀光與文化交流；文化局也強調，梵谷是媒介，台北才是主角。

蔣萬安 沈伯洋 教育局

上一則

「再反抗就打媽媽」 獸父性侵讀小學親女5年 還視訊直播

下一則

台杜絕閃兵 複檢不附佐證將推定正常

延伸閱讀

北高串連 蔣萬安沈伯洋南台拚場燒熱選情

北高串連 蔣萬安沈伯洋南台拚場燒熱選情
蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光
蔣萬安、沈伯洋民調差1.2個百分點 藍：出資者與曹興誠有關

蔣萬安、沈伯洋民調差1.2個百分點 藍：出資者與曹興誠有關
少東挺蔣萬安 「鬍鬚張」遭青鳥抵制 藍批撕裂社會

少東挺蔣萬安 「鬍鬚張」遭青鳥抵制 藍批撕裂社會

熱門新聞

清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
台大前校長管中閔昨晚在鬍鬚張餐廳吃晚餐，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。（取自管中閔臉書）

管中閔晚餐吃鬍鬚張喊「爽啊」 穿5字黑衣成亮點 網笑：管爺退休放飛

2026-09-21 19:41
前新聞主播薛楷莉。聯合報系資料照片

前主播薛楷莉詐男友420萬 判1年8月…疑逃亡或遭通緝

2026-09-25 08:59
王偉忠訪問沈伯洋的影片點閱已破300萬。圖／摘自臉書

被罵「一世英名毀於一旦」 王偉忠親揭專訪沈伯洋真相

2026-09-25 14:53

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了