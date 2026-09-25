滷肉飯成北市長選舉議題 沈伯洋籲：這幾個紅線不能採

民進黨北市長參選人今早赴士林區海光宮參拜。(記者邱書昱／攝影)

九合一選舉倒數，台北市長選舉之爭延伸到滷肉飯議題，民進黨 北市長參選人今早赴士林區海光宮參拜，被問及昨天盲測滷肉飯一事，以及近期疑有支持者抵制鬍鬚張，沈伯洋 說，商家想要挺什麼樣的政治人物是店家的自由，民眾也有討論的自由，但是不要造謠、不要做人身攻擊、不要去 Google 刷負評，都應該尊重。

由於鬍鬚張第三代張耀升近日出席台北市長蔣萬安 大同區後援會成立大會，並送上鳳梨祝福，遭到疑似青鳥出征，蔣萬安則以吃鬍鬚張滷肉飯力挺。而沈伯洋昨也以矇眼盲測滷肉飯，搭上近期滷肉飯議題。

沈伯洋說，蔣萬安用什麼方式挺是自己的選擇，最近滷肉飯很夯，所以就來做這樣的盲測，讓大家知道每一個滷肉飯不同口味，昨天他也很緊張，怕說會猜錯。昨天有大稻程滷肉飯，肥肉比較多，金鋒滷肉飯是從小就吃，味道比較鹹一點，印象深刻的是金峰是在律師訓練時期的場所對面，和老婆在那裡認識，老婆就有說金峰滷肉飯比較鹹。

沈伯洋說，後來自己也發現確實每家滷肉飯鹹度口味都不同，也造就台北滷肉飯如雨後春筍般發展，希望大家都能品嘗到各式不同的滷肉飯，更多滷肉飯來參戰很開心。

媒體問到，疑似有支持者抵制鬍鬚張。沈伯洋說，之前講過，每一個商家想要挺什麼樣的政治人物，覺得是店家的自由，民眾對於這件事情怎麼討論、議論，也是民眾自由，但有幾個紅線不要採，像是不要造謠、不要做人身攻擊、不要去 Google 刷負評，「紅線以外的事情，人民有人民的自由，店家有店家的自由，大家都應該尊重。」