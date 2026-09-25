新北選戰／李四川鶯歌競總成立 蘇巧慧同框賴清德催票

國民黨新北市長參選人李四川鶯歌競總暨川友會成立，他再次強調404萬新北市民才是最大咖。（記者王長鼎／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 新北市長選戰升溫，李四川在鶯歌成立競總並喊出藍白合不變，蘇巧慧則與賴清德同台催票，雙方圍繞補助款、交通建設與民生政策激烈交鋒。

新北市長選戰白熱化，國民黨市長參選人李四川 昨成立鶯歌區競總，醫師、軍榮眷後援會也成軍，李自信地表示，新北29區每區都是本命區，對綠營祭出府院黨大咖牌，李強調，最大靠山是404萬市民，將持續深入各區傾聽民意，也強調「藍白合選前或選後都不會改變」。

賴清德 總統昨偕民進黨參選人蘇巧慧至新莊慈祐宮上香，賴透露，普發每人1萬元（台幣，下同）現金AI紅利「是蘇巧慧建議的」，他向媽祖許的願就是蘇巧慧高票當選。

賴清德總統（中）24日與民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）到新莊慈祐宮上香祈福。(記者蘇健忠／攝影)

鶯歌被視為蘇巧慧區域立委主場，李四川說，侯市府團隊近年在鶯歌推動捷運三鶯線、新北市立美術館，成果有目共睹。對鶯歌發展藍圖，李承諾將規畫「大漢溪捷運縱貫線」串連鶯歌，促成樹林鐵路地下化延伸至鶯歌，透過交通網絡升級，打造宜居環境。

李四川10月4日在板一辦萬人造勢，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌等戰友同台，李說，感謝好兄弟們挺到底，他將奮戰到底。

對手蘇巧慧與賴總統同框造勢，李四川說，新北被中央砍掉的54.1億元捷運補助款至今未到位，各界正在看蘇巧慧協調能力。

李昨也成立醫師後援會，上百名醫師及醫界代表齊聚，李表示，針對醫界提出的基層醫療糾紛、疫苗冷鏈與地區醫院法規困境等議題，當市長將持續傾聽醫界心聲，務實解決問題，當醫療人員後盾，打造更完善醫療照護體系。

昨適逢新莊慈祐宮建廟340周年，賴總統與蘇巧慧同台，賴表示，台灣半導體等AI產業蓬勃發展，經濟成長持續上修，在實質零舉債前提下，普發現金每人1萬元，與全民共享經濟成長果實，「就是蘇巧慧親自向我建議的。」蘇說，感謝賴總統和執政團隊在衡量政府財政支出後做出明快決定，明年總預算一通過，全民就能領到1萬元，她會持續為市民爭取資源帶動新北發展。

蘇團隊昨也辦「旅外台南鄉親暨新莊座談會」，蘇獻唱「粉紅超跑」，氣氛high到最高點。蘇表示，她當市長會加速都市更新，推動半導體與AI產業南北串聯，深化多元觀光合作。賴清德強調，此次選舉勝負關鍵就是各縣市來到新北的同鄉會，台南同鄉會將團結支持蘇巧慧，在蘇帶領下，新北將成為全國各縣市領頭羊，像星星一樣綻放光芒，閃閃發光。