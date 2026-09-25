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藍營「萊爾校長」動畫被控抄襲「零日攻擊」 檢不起訴

台灣新聞組／台北25日電
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國民黨推出模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」風格的嘲諷CF「萊爾...
國民黨推出模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」風格的嘲諷CF「萊爾校長」，引發網友熱議。（圖／擷取自國民黨CF）

國民黨新媒體部去年大罷免期間推出「萊爾校長」系列動畫，該團隊製作的「7/26投不同意罷免–假訊息篇」，被零日文創公司指控抄襲「零日攻擊」電視劇預告片，提告國民黨、製作人韋淳祐及前發言人楊智伃違反著作權法。台北地檢署勘驗兩部影片有多處不同，昨處分不起訴。

楊智伃表示，創意不是民進黨專利，在民進黨執政下，對不同政治立場創意表達的容忍空間，正在被壓縮，對創作者造成寒蟬效應，誰須負責？新媒體部前主任韋淳祐說，大罷免至今一年，還要深受司法濫訴，無非想造成寒蟬效應，讓人民感到創作恐懼；零日攻擊製作人鄭心媚回應，尊重司法，但希望大家尊重著作權。

零日文創提告指控，韋淳祐、楊智伃擅自改作零日攻擊前導預告片，去年7月21日在臉書等推出「7/26投不同意罷免–假訊息篇」，共有四處抄襲，侵害著作權。

韋稱，影片腳本是他和楊腦力激盪，以詼諧手法諷刺執政黨與政府，諷刺零日攻擊的補助及假新聞，融合很多時事，兩部影片有多處不同。楊稱，她與韋共同構想，兩部影片劇情主要核心論述不同，有很多創意巧思是自行創作。

檢方勘驗兩部影片，均以山坡草地當背景，但色調不同，標題皆有「ZERO DAY」，但國民黨影片以「戒嚴日」文字結合標題；台詞、人名相似，場景都是室內攝影棚，主播台皆呈藍綠色，雖部分台詞相似，但因討論主題不同，而接續不同台詞，分鏡似不相同，且國民黨影片有主持人吃三明治畫面，兩部影片營造氣氛不同。

檢方認為，國民黨影片是自行錄取音檔、製作影片、構思畫面，無直接引用或近似零日攻擊前導預告片，綜觀兩部影片劇情、主旨、背景、主角均不同，零日文創是宣傳戲劇，國民黨則是宣導避免假新聞，難認擅自改作及公開傳輸方法侵害他人著作財產權，韋、楊及國民黨犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

精華 FAQ

  • 零日文創認為國民黨新媒體部製作的「7/26投不同意罷免–假訊息篇」，擅自改作《零日攻擊》前導預告片，指稱有4處抄襲，因而提告國民黨、韋淳祐與楊智伃。

  • 檢方勘驗後認為兩部影片雖有部分相似元素，但背景色調、台詞接續、分鏡、主題與氣氛都不同，且國民黨影片是自行構思製作，難認有侵害著作財產權。

  • 楊智伃與韋淳祐都強調創意不該被政治壟斷，並指司法濫訴會造成寒蟬效應；零日攻擊製作人鄭心媚則表示尊重司法，但也希望外界尊重著作權。

罷免 民進黨 國民黨

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