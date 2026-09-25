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曾想借基隆港水域划龍舟被拒 藍：只有「黃阿瑪」借得到？

記者游明煌／基隆25日電
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「黃阿瑪」水上氣球24日晚正式點亮基隆港。（記者季相儒／攝影）
「黃阿瑪」水上氣球24日晚正式點亮基隆港。（記者季相儒／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

基隆市長謝國樑批評港區借用標準不一，市府借場地划龍舟未果，但「黃阿瑪」水上氣球活動卻獲准長期使用；賴清德則到場肯定童子瑋的港區發展構想。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨晚在基隆港水域展出高15公尺「黃阿瑪」水上氣球，賴清德總統親臨加持。市長謝國樑說，市府曾想借基隆港水域一天划龍舟被拒，卻就可借給「特殊人士」兩個月，讓市府非常羨慕。基隆港務分公司回應，經評估不影響船舶操航與靠泊碼頭作業，有條件同意使用。

高、寬各15公尺的「黃阿瑪」水上氣球昨晚點亮基隆港，賴總統出席「黃阿瑪的後宮生活：基隆400同樂會」開幕活動，從基隆400年歷史談城市未來，也肯定基隆市長參選人童子瑋提出的「點亮西岸」構想。

賴表示，基隆400年不只是回顧歷史，更重要是思考下一個400年方向，基隆「因港而生、因港而興」，基隆港也是台灣走向世界的重要門戶，未來應從基隆港再出發，重新想像城市發展，他支持童子瑋提出以西國門中心、東岸旅運中心為方向，整合港區交通、觀光及商業機能。

謝國樑昨在議會提及，今年端午節前，市府曾向基隆港務單位想借一天划龍舟，立委林沛祥也居中協調，最後仍是一天都不借給基隆市府，對照「黃阿瑪」活動卻能一借兩個月，讓市府相當羨慕。

童子瑋競辦表示，不清楚市府划龍舟的相關規畫及港務公司的評估，黃阿瑪屬於靜態展覽，安全性、可控性都適合，從近期媒體關注度來看，對基隆城市宣傳效益有幫助，期盼未來市府也有能力規畫更好活動，讓市民有光榮感。

精華 FAQ

  • 因市府先前想向港務單位借基隆港水域1天舉辦划龍舟活動，最後卻未獲同意；相較之下，「黃阿瑪」活動卻能借用約2個月，讓他認為標準前後差異很大。

  • 該活動在基隆港水域展出高、寬各15公尺的「黃阿瑪」水上氣球，並舉辦同樂會，賴清德親自出席加持，現場也成為基隆400相關城市宣傳的重要亮點。

  • 港務公司表示經評估後，認為活動不影響船舶操航與靠泊作業，因此有條件同意；童子瑋競辦則說黃阿瑪屬靜態展覽，安全可控，也有助提升基隆城市宣傳效益。

賴清德

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