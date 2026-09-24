黑白集／有一種民調叫「洗腦」

戴立安民調22日公布2026年台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度為41.7%，民進黨沈伯洋支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。（圖／戴立安民調提供）

選戰進入倒數，花招愈來愈多。聯合造勢、洋流湧現、網路謠言、訴訟羈押，令人眼花撩亂。連應講求科學的民調 ，有時也被拿出來當工具，別有心機的民調目的就在「洗腦」。

AI摘要 文章摘要整理： 本文質疑雙北民調在選戰倒數時被當成洗腦工具，並暗示其背後有金主操作，藉由民調製造聲勢與影響選民觀感。

以最近跌破大家眼鏡的雙北民調為例：新北的民調稱蘇巧慧支持度已反超李四川0.5%，在擔任市長的適合度上，蘇巧慧更贏了3%。台北市的民調，蔣萬安對沈伯洋 的雙位數領先，則已被追到僅剩1.2%。巧合的是，這兩項民調雖都由民調專家戴立安主持，但委託機構卻是從未涉足民調的「信民協會」，其幕後影子贊助者則是曹興誠 。

曹興誠是沈伯洋黑熊學院的最大金主，兩人更在大罷免時全力合作，一個提供糧草，一個負責串連和衝刺，製造了大罷免的無限硝煙。如今，曹興誠藉民調來幫沈伯洋拉抬選情，自不令人意外。從這個角度看，沈伯洋民調追平蔣萬安，乃至蘇巧慧超越川伯，恐怕反映這些都只是「曹興誠的許願清單」罷了！

選舉有一種奇特的「洗腦」效果：那些拿不定主意的人，看到別人蜂擁而上，便會趕上前去湊熱鬧。最近綠營塑造的浩浩「洋流」正是如此，像真的一樣。但話說回來，有錢人可以用民調來虛造聲勢，澆灌出「以一當十」的洪流；但回到真正的選舉，他們手裡仍只有一票。看穿這點，選民才有清醒的腦。（轉載自聯合報）