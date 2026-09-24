中台灣「灘頭堡」 鄭麗文：彰化若輸 恐10年難拿回

國民黨主席鄭麗文（左）23日強調南投縣長許淑華（右）深受縣民肯定，預祝順利當選連任。（記者黃仲裕／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭麗文在中常會南投行程中力挺彰化選戰，稱其為中台灣灘頭堡，若失守恐10年難回；同時藍營內部因王惠美輔選態度與「鄭王會」傳聞引發關注。

國民黨 中常會昨移師南投，黨主席鄭麗文 將彰化定位為中台灣「灘頭堡」，不能中間少一塊，並透露她每周至少赴彰化一次。她直言，彰化一旦輸了，未來10年恐怕難拿回來。

尋求連任的南投縣長許淑華選情穩定，她喊出「13加1全壘打」，目標是13個鄉鎮市長加縣長連任。她也向鄭麗文保證，南投會「照顧好自己、自立自強」，不必讓黨中央操心。

鄭麗文表示，中台灣包括台中、南投、彰化、雲林，都是國民黨版圖，彰化是全台第一大縣，「不能中間少一塊彰化」；若彰化這次失守，加上謝家面臨司法案件，未來10年恐難拿回彰化，甚至影響未來選舉布局。她說，彰化目前選戰整合相當順利，國民黨沒有放棄彰化，相反地，會全力把彰化「穩住、顧好」。

針對彰化縣議長謝典霖等人被控疑似賄選，鄭麗文抨擊，現在不只是彰化，全台許多國民黨人士都面對司法「迫害、追殺、騷擾、干預」，甚至還沒成為候選人，就被指控賄選，「這是不是太超過了？前所未見」。

彰化縣長王惠美不滿國民黨提名縣長的過程，一直未積極輔選黨提名的縣長參選人魏平政，引起藍營基層不滿。國民黨昨晚在彰化市聖安宮舉辦「救台大行動」晚會，名嘴郭正亮大曝：「王惠美下周將與鄭麗文見會」，不過，魏平政卻說：「我是第一次聽到」。

王惠美除了拒接競總主委，未積極輔選黨提名的魏平政，也一直未與主席鄭麗文見面，卻陪同賴清德總統及行政院長卓榮泰的行程。甚至本月11日拜會行政院長卓榮泰爭取重大地方建設，臉書提到彰化建設不分黨派，「必須一棒接一棒」，還標註民進黨彰化縣長參選人陳素月，有網友認為是「要交棒給民進黨的陳素月」，讓選情低迷的魏平政選情更是雪上加霜，引起藍營支持者不滿。

郭正亮上台說，大家都說國民黨彰化縣長選舉「很亂」，其實沒有亂，只是提名比較晚。不過，魏平政一步一腳印，讓大家都感受得到，尤其主席鄭麗現在來彰化像走「灶腳」一樣！ 總共來了八次，台下包括鄭麗文都鼓掌叫好。

郭正亮接著說，聽說下星期，「阿美要跟她見面啦」，台下群眾更是一陣歡呼，主持人則大喊「大團結」。

對於郭正亮突然拋出「鄭王會」說法，魏平政說：「說真的，這是我第一次聽到」，他真的不知道。