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觀察站／繞彎捧殺 賴清德站台讓自家人笑不出來

記者 江婉儀張裕珍
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賴清德總統（右）難忘2016年與張善政（中）建立的「難兄難弟」情誼，圖為當時情景...
賴清德總統（右）難忘2016年與張善政（中）建立的「難兄難弟」情誼，圖為當時情景。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德赴桃園為黃世杰助選，卻在致詞中多次讚許張善政，雖意在捧殺，卻引發綠營內部雜音，也讓藍營得以藉剪輯片段反向擴散。

賴清德總統23日在民進黨行動中常會桃園場為自家參選人黃世杰助選，本該是團結造勢提振士氣的場合，卻意外「脫稿」力讚國民黨現任市長張善政，儘管意在「捧殺」，卻讓黨內人士頗有微詞，現今短影音、標題黨當道，反讓藍營多了操作空間，也對黃世杰選情形成兩面刃。

年底桃園市長選戰藍綠對決，即使立場偏綠的民調機構公布最新民調，張善政支持度仍領先黃世杰。民進黨行動中常會23日移師桃園的同時，張善政在距5公里外的桃園會展中心出席2026台灣設計展開幕式，一邊是為選舉造勢，另一邊是市政行程不停歇，如實呈現雙方陣營的選戰節奏。

黃世杰積極追趕，連日來獲前總統蔡英文、賴清德總統合體加持。但這次民進黨行動中常會，賴清德長達25分鐘的致詞，以「明褒暗貶」張善政的另類方式替黃助選，綠營人士看法不一，有人認為分析有理有據，凸顯黃世杰是最適合的市長人選，也有人認為讚許張篇幅鋪陳過長，並不妥當。

尤其，賴清德自爆2022年桃園市長選舉，「早認為鄭運鵬一定會輸」，這番大白話，不僅讓鄭運鵬難堪，也讓綠營支持者情何以堪，站在賴清德身旁的黃世杰更是一臉尷尬。

縱使賴清德重情、惜情，難忘2016年與張善政建立的「難兄難弟」情誼，不便在選舉期間直批張善政，但這已是近期賴清德第二次在黃世杰面前公開稱讚張善政。據了解，上周末一場產業工會餐敘，賴清德在席間一直誇讚張善政，甚至說「中央會全力配合張善政」。

賴清德以張善政是優秀的國政人才破題，雖是為黃世杰才是年輕有衝勁的市長人選「鋪哏」，但他對張善政學經歷如數家珍，還說黃世杰學經歷不如張云云，繞彎「捧殺」，卻讓自家人笑不出來，恐是聰明反被聰明誤。

果不其然，藍營迅速找到反制破口，多個剪輯片段在網路播送，賴清德口中認證張善政是優秀人才，反替藍營助長聲勢。

精華 FAQ

  • 因為他原本是替黃世杰站台，卻在致詞中長時間稱讚國民黨市長張善政，並以比較方式烘托黃世杰，結果讓黨內人士覺得不妥，也被外界解讀成反效果的助選。

  • 報導形容這是「明褒暗貶」甚至繞彎「捧殺」，表面上稱讚張善政是優秀國政人才，實際上想凸顯黃世杰更年輕有衝勁，但因鋪陳過久反而引發反感。

  • 因為短影音和標題黨時代，片段化內容容易被放大，藍營迅速剪輯賴清德認證張善政優秀的片段擴散，反而替張善政加分，也讓黃世杰的選情面臨兩面刃。

賴清德 張善政 民進黨

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