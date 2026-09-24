賴清德出怪招 桃園輔選黃世杰卻猛讚張善政

民進黨行動中常會23日前進桃園，黨主席賴清德（前中）、前主席許信良（前右）力挺黨籍桃園市長參選人黃世杰（前左）。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 賴清德到桃園替黃世杰助選時，先盛讚張善政是國政人才，再轉而主張黃才是更適合的桃園市長，引發張與藍營反擊。

民進黨 行動中常會昨移師桃園，黨主席賴清德 為黨籍桃園市長參選人黃世杰助選，先花許多時間稱讚現任市長張善政 是優秀國政人才，還說四年前早就認定張一定會贏，但話鋒一轉，指張到桃園大材小用、水土不服，黃的學經歷雖不如張，但是適合的市長人選。張善政回應，感謝總統肯定，並說國家進步是從城市逐步累積而來。

賴清德昨下午到桃園與黃世杰同框造勢，致詞時提到自己要感謝兩個人，第一是感謝張善政，回顧自己2016年擔任台南市長時，接連發生大地震、霸王級寒流與登革熱疫情，張善政時任行政院長，未因黨派有別就不理睬台南，甚至凌晨5時致電他表達協助之意，兩人一直是「難兄難弟」，「他是難兄，我是難弟」。

「張善政是非常非常好的人才。」賴清德更力讚張優秀，並透露四年前幫民進黨桃園市長候選人鄭運鵬助選時，早已認定張「一定會贏」，並認為桃園何其有幸，可以得到「張善政院長」來當市長，一定能大幅進步。賴說第二個感謝的人是黃世杰，這場選舉很辛苦，黃仍有勇氣承擔，也提出完整政見。

賴清德說，遠見雜誌評比，桃園市民對張善政的滿意度大約是五成多至六成，排名六都之末或倒數；他分析有三大原因，分別是大材小用，水土不服及人才錯置。

賴清德形容，張善政算是國宴級大廚，卻到桃園掌廚地方特色料理；且張在台北出身、長大，對桃園不熟；再來，張善政明明是要選總統的人，卻因國民黨權力競逐，被安排到桃園選市長。賴還說，不是張善政不好，而是不適合繼續再擔任桃園市長，「張善政72歲了」，再做4年只是更辛苦，「他是屬於國家、國政的人才」。

賴清德推薦身旁的黃世杰，直稱「張善政缺少的，黃世杰都有」，黃的學經歷不如張善政，但才47歲，年輕有活力又是桃園在地人，是最理想的桃園市長人選。

黃世杰在中常會簡報「國門心都、世界桃園」願景，會後被問到賴清德助選卻力讚張善政，是否尷尬？黃表示「總統講得很客觀，要完整聽完發言」，除細緻分析選舉狀況，也不傷害曾有交情的張善政。

張善政昨晚回應，賴總統給了他很多肯定，他要表達感謝；但國政與市政並非完全不同的兩件事，國家的進步，本來就是從每個城市逐步累積而來。他乘機向賴總統喊話，希望中央「幫桃園一個忙」，希望行政院能夠儘快核定桃園的可負擔住宅自治條例，只要是對桃園、對台灣有幫助的政策，他都很樂意與中央政府合作。

桃園藍營多名議員則對賴清德說法不埋單，市議員凌濤直言，「桃園人為何不能有國家級、國際級的市長？」？並指賴清德「不要捧殺」；議員黃敬平說，賴清德明褒暗貶，吃張善政豆腐，既缺口德，也拉抬不了黃世杰的低迷選情。