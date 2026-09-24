我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

「惡血女王」霍姆斯可能明年8月轉進中途之家 紀錄片下月上映

賴清德出怪招 桃園輔選黃世杰卻猛讚張善政

台灣新聞組／桃園24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨行動中常會23日前進桃園，黨主席賴清德（前中）、前主席許信良（前右）力挺黨...
民進黨行動中常會23日前進桃園，黨主席賴清德（前中）、前主席許信良（前右）力挺黨籍桃園市長參選人黃世杰（前左）。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德到桃園替黃世杰助選時，先盛讚張善政是國政人才，再轉而主張黃才是更適合的桃園市長，引發張與藍營反擊。

民進黨行動中常會昨移師桃園，黨主席賴清德為黨籍桃園市長參選人黃世杰助選，先花許多時間稱讚現任市長張善政是優秀國政人才，還說四年前早就認定張一定會贏，但話鋒一轉，指張到桃園大材小用、水土不服，黃的學經歷雖不如張，但是適合的市長人選。張善政回應，感謝總統肯定，並說國家進步是從城市逐步累積而來。

賴清德昨下午到桃園與黃世杰同框造勢，致詞時提到自己要感謝兩個人，第一是感謝張善政，回顧自己2016年擔任台南市長時，接連發生大地震、霸王級寒流與登革熱疫情，張善政時任行政院長，未因黨派有別就不理睬台南，甚至凌晨5時致電他表達協助之意，兩人一直是「難兄難弟」，「他是難兄，我是難弟」。

「張善政是非常非常好的人才。」賴清德更力讚張優秀，並透露四年前幫民進黨桃園市長候選人鄭運鵬助選時，早已認定張「一定會贏」，並認為桃園何其有幸，可以得到「張善政院長」來當市長，一定能大幅進步。賴說第二個感謝的人是黃世杰，這場選舉很辛苦，黃仍有勇氣承擔，也提出完整政見。

賴清德說，遠見雜誌評比，桃園市民對張善政的滿意度大約是五成多至六成，排名六都之末或倒數；他分析有三大原因，分別是大材小用，水土不服及人才錯置。

賴清德形容，張善政算是國宴級大廚，卻到桃園掌廚地方特色料理；且張在台北出身、長大，對桃園不熟；再來，張善政明明是要選總統的人，卻因國民黨權力競逐，被安排到桃園選市長。賴還說，不是張善政不好，而是不適合繼續再擔任桃園市長，「張善政72歲了」，再做4年只是更辛苦，「他是屬於國家、國政的人才」。

賴清德推薦身旁的黃世杰，直稱「張善政缺少的，黃世杰都有」，黃的學經歷不如張善政，但才47歲，年輕有活力又是桃園在地人，是最理想的桃園市長人選。

黃世杰在中常會簡報「國門心都、世界桃園」願景，會後被問到賴清德助選卻力讚張善政，是否尷尬？黃表示「總統講得很客觀，要完整聽完發言」，除細緻分析選舉狀況，也不傷害曾有交情的張善政。

張善政昨晚回應，賴總統給了他很多肯定，他要表達感謝；但國政與市政並非完全不同的兩件事，國家的進步，本來就是從每個城市逐步累積而來。他乘機向賴總統喊話，希望中央「幫桃園一個忙」，希望行政院能夠儘快核定桃園的可負擔住宅自治條例，只要是對桃園、對台灣有幫助的政策，他都很樂意與中央政府合作。

桃園藍營多名議員則對賴清德說法不埋單，市議員凌濤直言，「桃園人為何不能有國家級、國際級的市長？」？並指賴清德「不要捧殺」；議員黃敬平說，賴清德明褒暗貶，吃張善政豆腐，既缺口德，也拉抬不了黃世杰的低迷選情。

精華 FAQ

  • 他先花很多時間稱讚現任市長張善政是優秀國政人才，甚至認為張若在中央會更有發揮空間，接著再轉回推舉黃世杰，形成先褒後貶的輔選策略。

  • 賴清德認為張善政有大材小用、水土不服與人才錯置3個問題，並指出張是屬於國家與國政層級的人才，留在桃園擔任市長，對張與桃園都不是最合適安排。

  • 張善政回應感謝賴清德肯定，並強調國政與市政可相互累積，還希望中央協助桃園可負擔住宅自治條例；藍營議員則批評賴清德明褒暗貶、吃張善政豆腐。

張善政 賴清德 民進黨

上一則

觀察站／繞彎捧殺 賴清德站台讓自家人笑不出來

下一則

超車印度 台股市值達5.34兆美元躍居世界第4

延伸閱讀

沈伯洋桃園輔選 藍批人造洋流未必加分

沈伯洋桃園輔選 藍批人造洋流未必加分
藍白合伏筆？桃園市長張善政首波文宣「繼續挺善良」

藍白合伏筆？桃園市長張善政首波文宣「繼續挺善良」
穩住藍白合 蔣萬安、張善政替白小雞站台

穩住藍白合 蔣萬安、張善政替白小雞站台
北北基桃藍白合大造勢 蔣萬安首度為白營議員參選人站台

北北基桃藍白合大造勢 蔣萬安首度為白營議員參選人站台

熱門新聞

一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
想買便宜水果，沒想到竟被詐騙近200萬，金門警方提醒民眾要注意，以免被騙。圖／警方提供

便宜酪梨藏陷阱 台女買1箱痛失近200萬元嘗「苦果」

2026-09-16 16:45
航空迷透過FlightRadar24追蹤發現，編號TU501、註冊號90-15801的無人機從花蓮起飛，飛往台灣東北方外海。(圖／擷取自FlightRadar24)

海衛士才首飛 台灣東北外海又見無人機 應是「騰雲二號」

2026-09-17 12:19

超人氣

更多 >
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎