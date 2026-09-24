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陳永興要立院理性行使監院人事同意權 藍批得「官癌」

台灣新聞組／台北23日電
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監察院長被提名人陳永興23日呼籲立院理性行使監院人事同意權。（中央社）
監察院長被提名人陳永興23日呼籲立院理性行使監院人事同意權。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

監察院長被提名人陳永興在投票前夕喊話立委理性同意，國民黨則批他未上任先教訓國會，朝野同時也再度引發廢考監與權力移轉爭論。

立法院新會期29日開議，當天將進行監委人事同意權投票。監察院長被提名人陳永興昨表示，監察院如果空轉，恐非國人所樂見，期盼立法委員能明智理性行使同意權。國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，陳永興還沒當官就先得「官癌」，人事案尚未投票，就先自以為是教訓國會，彷彿只有投下同意票才叫理性，反對他就是阻撓憲政運作。

陳永興昨舉行「監察院何去何從」記者會。在行使同意權前夕，被提名人舉行記者會向國會喊話的情形相當罕見。陳永興表示，監察院目前仍是合法憲政機構，廢除監察院不是不行，但要先檢討現行法律。目前修憲門檻需經立法院四分之三同意，如此高門檻，真的想要修憲，第一步是立院要先修憲降低門檻為二分之一同意。

陳永興說，不只是修憲門檻要先處理，真正改為三權分立的憲法，沒有考、監兩院後，考試權要如何轉移？監察權要如何轉移？審計權歸於何處？陽光法案的公職人員、民意代表、政黨財產申報要由哪個單位來監督？針對司法不公及行政貪瀆調查彈劾權要如何轉移？國家人權委員會要歸屬哪裡？這些實質問題都必須解決。

許宇甄說，立法院不是橡皮圖章，真正該接受檢驗的是被提名人，不是國會；陳永興政治立場如此鮮明、意識形態如此濃厚，又無法令人相信能超然獨立行使職權，他應先回答人民：「憑什麼要求國會把監察院長這個位子交給你？」

國民黨立委王鴻薇說，這次名單充斥黨產會與促轉會成員，綠到出油淪為「清算工具2.0」，根本投不下去，奉勸綠營勿情勒，更應交代是否轉向擁護五權憲法。

民眾黨團總召陳昭姿說，民眾黨主張廢除考監兩院，核心訴求是「廢院不廢權」，希望把監察和審計的權力交還給代表民意的國會，希望各黨派放下政治算計，建立真正負責任的監督機制。

精華 FAQ

  • 陳永興主張立法委員應明智、理性行使同意權，並認為監察院若空轉不利國人。他也藉記者會說明，廢除監察院前應先處理修憲門檻與相關權力移轉問題。

  • 許宇甄認為陳永興尚未就任就先對國會喊話，彷彿只有投同意票才算理性，反對就是阻撓憲政。她也質疑其政治立場鮮明、難以超然獨立，要求先回答為何要把位子交給他。

  • 陳昭姿表示民眾黨主張廢除考監兩院，但核心是「廢院不廢權」，希望將監察與審計權交回國會。她呼籲各黨放下算計，建立真正負責任的監督機制。

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