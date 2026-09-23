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拜會宋楚瑜尋求支持？沈伯洋稱有經驗者都在拜會名單：怕排不出時間

記者洪子凱／台北即時報導
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民進黨台北市長參選人沈伯洋到古亭南福宮參拜媽祖，現場支持者列隊歡迎。（記者胡經周...
民進黨台北市長參選人沈伯洋到古亭南福宮參拜媽祖，現場支持者列隊歡迎。（記者胡經周／攝影）

台灣年底將舉行地方選舉，親民黨主席宋楚瑜昨天陪黨籍參選人拜票，對於台北市長選情也評論，更提到選舉是要選祖宗8代，而民進黨北市長參選人沈伯洋被問到是否會尋求宋的支持，他表示，每個有政治經驗的人，都是在他想拜會的對象，但行程真的比較不好排，如果有機會的話，都希望能夠拜訪有經驗的人。

沈伯洋表示，選舉時很多事情都會被挖出來，但他之前有講過不要去討論家人，也不要去討論別人小時候，但網路上會挖一些過去的言論什麼之類的這很正常，「我2007年就開始用Facebook，我所有的言論基本上都是公開的，大家喜歡的話都可以盡量去看我青澀的過去，這我完全沒有意見。」

而日前也有網友翻出沈伯洋去年大罷免在向民眾宣講時透露，去年六月是與母親最後一次見面，兩人本相約吃大餐，但因為大陸媒體攻擊他，接著藍白陣營攻擊也跟上，他疲於應付，最後兩人只吃了早餐店的薯條，沈母還體貼地向他說「最愛吃薯條」。近期，相關畫面也被轉載，引發許多網友不捨共鳴。

沈伯洋今受訪談到母親，他說，對於媽媽的事情，現在盡量都留在心裡，他也透露母親平時都會一直鼓勵他，他也很希望母親在天上，能夠看到他現在正在努力的樣子。

精華 FAQ

  • 他表示，凡是有政治經驗的人都在自己想拜會的名單內，只是近期行程真的不太好排；如果有機會，他都希望能夠一一拜訪，向前輩請益。

  • 沈伯洋說，選舉期間很多事情都會被挖出來很正常，他也提到自己從2007年就開始使用 Facebook，公開言論都能被看到，對大家回看他的青澀過去沒有意見。

  • 沈伯洋表示，母親的事情現在盡量都留在心裡，平時母親常鼓勵他，也希望媽媽在天上能看到他努力的樣子，相關回憶被轉載後引發不少網友共鳴。

民進黨 沈伯洋

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