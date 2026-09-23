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選舉效應 立院29日開議朝野加碼老農津貼盼速通過

台灣新聞組／台北23日電
立法院新會期9月底開議，隨著九合一選舉進入倒數，形同將提早迎來選戰會期。（本報資...
立法院新會期9月底開議，隨著九合一選舉進入倒數，形同將提早迎來選戰會期。（本報資料照片）

立法院新會期將於29日開議，各黨團近期盤點優先法案，在野黨主打民生法案，包括提高老農津貼、健保費補助等；行政院則盼優先爭取60176億元今年度追加預算過關，另鎖定都更、危老、擴大婚育宅等修法。

選舉將至，朝野都將提高老農津貼視為重要法案，除競相加碼，並盼盡速通過。行政院年初通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，計畫將老農津貼提高至1萬元，草案已送交立法院審議；國民黨團及民眾黨團版本則都加碼到1萬5000元，其中民眾黨團版每四年定期調整外，滿2年後每年檢討，採主計總處編製的「高齡家庭消費者物價指數」。

國民黨團書記長許宇甄說，老農津貼草案會盡速推動委員會審查及朝野協商，並與民眾黨團交換意見。民眾黨團幹事長洪毓祥說，該黨團版本更符合老農生活需求，呼籲民進黨團支持。民進黨團幹事長莊瑞雄說，希望老農津貼草案能盡速審議通過上路。

民眾黨立院黨團昨天公布優先法案，包括老農津貼提高至1萬5000元、擴大所得稅扣除額、65歲以上老人綜所稅稅率未達20%補助健保費等。此外，先前提出安樂死、交通罰鍰專款專用公投因未成案，此會期也列為優先法案。

國民黨人士表示，黨團會先盤點已送案但尚未審查的法案，包括0至6歲健保費國家全額補助、普發現金常態化等，目前暫不會再列新的法案；至於提高老農津貼、65歲以上長者健保費補助等，仍要與民眾黨團討論。

國民黨人士指出，普發現金要主張1萬元還是兩萬元以上，論述有很大不同，待黨團大會拍板；今年度追加預算案，包括撥補台電逾七百億元彌補其燃料大漲成本，智庫將給予反對撥補建議。

行政院方面，據了解，盼優先爭取追加預算案過關，包含因應中東情勢的油氣、電價補貼，另投入無人機等國防軍事投資、軍公教與村里長待遇調整，以及各項社福加碼與災後重建計畫。

法案方面，除推動8年1000億元的中小微企業轉型升級條例，也鎖定都更、危老相關修法，擴大婚育宅供給；另為減輕家庭負擔，政院已將推動未成年子女免稅額增加50%、授權地方政府減免婚育家庭房屋稅及地價稅等修法送至立院審議。

精華 FAQ

  • 最受關注的是提高老農津貼，行政院、國民黨團與民眾黨團都提出版本，並希望盡快完成委員會審查與朝野協商，讓法案能在選舉前順利通過。

  • 行政院規劃將老農津貼提高到1萬元；國民黨團與民眾黨團版本則都主張拉高到1萬5000元，其中民眾黨版還設有定期檢討與物價指數調整機制。

  • 政院希望先爭取60176億元今年度追加預算過關，內容含油氣與電價補貼、國防投資、軍公教與村里長待遇調整及社福加碼，另推都更、危老與婚育宅等修法。

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