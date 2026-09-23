觀察站／「洋流」斧鑿痕跡深 喚起藍營大罷免記憶

民進黨台北市長參選人沈伯洋到古亭南福宮參拜媽祖，現場支持者列隊歡迎。（記者胡經周／攝影）

首都市長之戰最近引發全國高度關注，卻壟罩「大罷免 」時期的陰影。推動大罷免的要角沈伯洋 參選台北市長，挑戰尋求連任的台北市長蔣萬安 ，民進黨全黨上下、搭配側翼社群全力毀蔣，甚至青鳥出征支持蔣的店家等；隨著選戰倒數，手法只會更激進，藍營若只以北市基本盤穩固冷處理，恐將衝擊到其他各地選戰效應。

沈伯洋與聯電創辦人曹興誠是大罷免時期兩大領袖，有大量青鳥、台派等支持者緊緊跟隨，罷團將藍營立委扣上紅帽、打成中共同路人，搭配青鳥出征，甚至在路上四處獵巫，全面毀滅藍營立委人格。如今首都之戰，也充滿強烈既視感。

首都市長之戰，綠營重製大罷免手法的斧鑿痕跡甚深，甚至昨公布民調的信民協會，也被藍營質疑與曹興誠關係密切；曹更是早在今年4月就直指，「沈伯洋是唯一能把蔣萬安拉下馬的人」。

民進黨今年5月提名沈伯洋參選後，支持者在社群各種「花式吹捧」，且每隔一段時間，就會集體更換「毀蔣主題」，再搭配議員「線上轉線下」猛攻，但沈伯洋不參與過激攻擊，反而樹立溫暖人設，要與蔣萬安呈現對比。民進黨善於營建區隔戰術，為強化綠營仰攻信心，也要在網路上激起聲勢，除了北市選票外，各地迎合「洋流」的宣傳，就是要增強整體選情造勢氛圍。

「洋流」看似聲勢上漲，民進黨欲拿下北市、射下藍營「最大太陽」企圖心強烈；借鏡去年大罷免的經驗，藍營若對「洋流」冷處理，形同被動應戰，難以激起支持者的必勝決心，不僅危及蔣萬安在北市的領先地位，骨牌效應也可能衝擊五五波的新北市，甚至有機會綠地變藍天的高雄反攻火花也可能被澆熄，更遑論正激戰的宜蘭等衛星城市。