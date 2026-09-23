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蔣萬安、沈伯洋民調差1.2個百分點 藍：出資者與曹興誠有關

記者林佳彣林麗玉／台北23日電
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戴立安民調22日公布2026年台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度為41.7...
戴立安民調22日公布2026年台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度為41.7%，民進黨沈伯洋支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。（圖／戴立安民調提供）

九合一選舉，「信民協會」昨天公布台北市長選舉民調，直指台北市長蔣萬安支持度為41.7%，民進黨參選人沈伯洋支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。不過誰當選機率大？民調顯示蔣萬安57.8%，仍大幅領先沈伯洋的21.3%。藍營質疑，信民協會與大罷免操盤人、聯電創辦人曹興誠有關，顯然不客觀。北市研考會主委殷瑋透露，蔣萬安陣營也有內參民調，目前掌握到的領先數字是兩位數。

執行民調的戴立安表示，他做這麼多年民調，都不會去過問資金來源，重點在民調是否由他設計與分析。近期幾次市政爭議，確實對蔣萬安造成影響，但蔣萬安仍有贏面，潛在支持者跟他的支持度仍有差距；而沈伯洋幾乎「利多出盡」，全盤承接綠的基本盤跟對蔣萬安不滿意度，他必須撐住這塊。

民調指出，蔣萬安施政滿意度52.4%、不滿意度41.6%，受訪市民高達9成4已表態，趨向定型。關於蔣萬安擔任台北市長適合度，蔣萬安適合度50%、不適合度38.3%；沈伯洋46.2%、不適合度32.5%。

國民黨北市議員張斯綱質疑這份民調的政治色彩，指委託單位有力推大罷免的曹興誠影子，理事長是出書要求蔣萬安驗DNA的黃清龍。看到這樣的組合，這份民調的政治色彩，大家心裡多少都有個底。

張斯綱表示，很清楚每一票都要認真拜託，沒有哪一票是理所當然，「民調可以參考，但任何一份都不是開票結果。」對支持蔣的朋友來說，有危機意識是好事，與其忙著說「不可能這麼近」，不如多爭取一個人的支持、多提醒一個人出門投票。他會繼續在士林、北投替蔣萬安全力拉票，選票還沒開出來，誰都沒有本錢喊穩。

媒體人黃揚明表示，這份民調所做的台北市政黨結構，是他目前看到「台北市整體樣本結構最綠的一份」，「綠大於藍加白」，他認為民調機構應說明。

但黃也認為，這份民調出來，也是要告訴藍白支持者，有洋流，因中立選民部分，蔣萬安僅領先6個百分點，不過先前5月份TVBS民調蔣當時領先沈快30個百分點，所以「蔣萬安要有警訊」，也要告訴藍支持者「萬安拉警報，大家要投票。」

黃揚明說，看民調他通常會先看政黨結構，過去戴立安所做民調，前一份針對台北市長民調，要回溯到2022年，當時戴還在美麗島電子報時，當時2022年最後的封關民調，政黨比率是國民黨23.7％、民進黨22.6％、民眾黨8.1％，當初藍大於綠不多，但藍加白絕對大於綠。

黃說，過了4年之後，難道台北市的政黨結構「有翻天覆地變化？」這4年內變成國民黨24.3％、民進黨32.1％、民眾黨5.4％，甚至若加泛藍的4.1％、泛綠4％，仍是綠大於藍加白。這樣的樣本結構上，是否可能有一些偏差？是否真的代表台北市的母體結構？他打一個問號？

另外，黃也拿TVBS今年5月底民調，當時政黨結構是藍大於綠，「藍加白遠大於綠」，不過這次這份民調顯示卻是「綠絕對大於藍加白，「沈伯洋追蔣萬安只剩下1個百分點？」民調機構應該要告訴民眾，這是來自於什麼樣的政黨結構依據？還是民調機構很有信心說「台北已經是一個綠大於藍的城市？」

信民兩岸研究協會22日公布最新台北市長民調，台北市長蔣萬安支持度41.7％、對手...
信民兩岸研究協會22日公布最新台北市長民調，台北市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋為40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。不過北市研考會主委殷瑋透露，蔣萬安陣營的內參民調，領先幅度仍在二位數。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 民調顯示，蔣萬安支持度為41.7%，沈伯洋為40.5%，兩人差距只有1.2個百分點。雖然數字接近，但蔣萬安仍在支持度上略占上風。

  • 藍營認為民調委託與出資背景可能和曹興誠有關，政治立場不夠中立；另外，黃揚明也指出樣本結構偏綠，質疑是否真能代表台北市母體。

  • 民調顯示蔣萬安在當選機率上以57.8%大幅領先沈伯洋的21.3%，施政滿意度也高於不滿意度。整體看來，蔣仍有優勢，但藍營認為不能掉以輕心。

曹興誠 蔣萬安 沈伯洋

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