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跑行程突倒地昏迷 民進黨鄉代參選人送醫不治

記者王燕華／花蓮即時報導
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花蓮縣新城鄉第一選區鄉民代表參選人邱鳳英，昨晚參加順安村中秋節聯歡晚會，突然倒地...
花蓮縣新城鄉第一選區鄉民代表參選人邱鳳英，昨晚參加順安村中秋節聯歡晚會，突然倒地不起，救護車到場急救並送醫。圖／翻攝邱鳳英臉書

花蓮縣新城鄉第一選區鄉民代表參選人邱鳳英昨晚參加地方活動，在台上突然失去呼吸心跳。消防人員趕到將她送醫，緊急搶救仍告不治。噩耗傳出讓支持者非常不捨，縣黨部也發文悼念。

55歲的邱鳳英昨晚參加順安村中秋聯歡晚會，在台上唱歌到一半時突然昏倒，救護人員到場時她已經沒有呼吸心跳，立即施以急救並緊急送醫，但到今晨仍告不治。

民進黨花蓮縣黨部今早發文表示，邱鳳英已在今天清晨離世，對此表達沉痛與萬分不捨；縣黨部表示，會傳承邱鳳英對這片土地的熱愛，帶著她的精神繼續前行，為花蓮、為鄉親努力。

邱鳳英10多前從桃園移居花蓮，定居在新城鄉順安村，獲得民進黨提名參選新城鄉第一選區鄉民代表，也是該選區第一位民進黨提名的參選人。

她曾表示，在花蓮看見曾經百業興盛，也看見近年許多產業面臨困境，商家經營愈來愈艱辛，更看見許多基層鄉親努力生活，卻沒有得到應有的資源與照顧，所以選擇站出來。

據了解，邱鳳英來到花蓮前就已加入民進黨，也曾擔任過政治人物助理，很關注地方發展與民生議題。這次首度參選，跑得很勤，非常積極努力爭取選民支持，在跑行程時意外猝逝，讓支持者都相當心痛不捨。

精華 FAQ

  • 她昨晚參加新城鄉順安村的中秋聯歡晚會，在台上唱歌到一半時突然昏倒，現場人員緊急通報消防與救護，送醫後仍未能救回。

  • 邱鳳英是55歲的民進黨提名參選人，投入花蓮縣新城鄉第一選區鄉民代表選舉，也是該選區第一位獲民進黨提名的人選。

  • 縣黨部今早發文表示，邱鳳英已於清晨離世，對此深感沉痛與不捨，並表示會承接她對土地的熱愛，延續她的精神繼續為花蓮和鄉親努力。

民進黨

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