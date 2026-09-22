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重磅快評／「洋流」或「佯流」？ 民調政治學又來了

聯合報主筆室
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戴立安民調今天公布2026年台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度為41.7%...
戴立安民調今天公布2026年台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度為41.7%，民進黨沈伯洋支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。（戴立安民調提供）

台北市長最新民調出爐，民進黨參選人沈伯洋僅落後台北市長蔣萬安一點二個百分點，若換算成近年北市實際投票人數，差距恐不到二萬票；但看好度呈現巨大差距，蔣萬安以百分之五十七點八領先沈伯洋百分之二十一點三。綠營鋪陳「洋流」氣氛，藍營則反酸打雞血，外行看熱鬧、內行看門道，到底真相如何？

選罷法規定，選舉民調應載明調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等八項資訊，除了技術性的社會科學門檻，關鍵在於「民調透明度」，避免人為偏頗的機構效應，把民調當成選舉工具，原本第四聲的民意「調」查，可能變成第二聲的民意「調」整。

台北市信民兩岸研究協會今天公布民調，蔣萬安百分之四十一點七、沈伯洋百分之四十點五；此外，九月一日公布的新北民調，民進黨蘇巧慧以百分之三十五點二微幅領先國民黨對手李四川百分之三十四點七；該協會最近二次民調都巧妙地助攻綠營選情，引發藍營議論。國民黨北市議員張斯綱點出，該協會背後有大罷免領銜人曹興誠的影子、創會理事長則是出書要求蔣萬安驗ＤＮＡ的媒體人黃清龍；綠營昨天就不斷預告「有大事要發生」，這份民調的政治色彩，大家心裡都有譜。

除了藍綠差距微薄，更令人不解的是民調結果顛覆政治現實。沈伯洋在綠營北市鐵票大同區慘輸蔣萬安逾十五個百分點，蔣則在偏藍的大安輸給沈約百分之一點一，民調結果出現「藍綠鐵板對調」的戲劇性變化。這份民調交叉分析，受訪樣本「泛綠百分之三十七點五」對上「泛藍百分之二十八點四」，在台北市抽出綠比藍多出將近一成的極端樣本，國民黨議員柳采葳質疑是為了幫沈伯洋「打雞血」拉抬聲勢。

事實上，二○二二年台北市長選舉，藍白得票率合計超過百分之六十七，大勝民進黨陳時中的百分之三十一；二○二四年國民黨侯友宜和民眾黨柯文哲斬獲逾百分之六十一選票，賴清德總統僅百分之三十八。去年北市五席立委大罷免，不同意票均碾壓同意票，北市天龍國「藍大於綠」的選民結構顯而易見。沈伯洋今也自認民調仍落後，尤其北市藍營多數未表態，但他仍會勤走基層。

對蔣萬安而言，民調真正值得警惕的不是一點二個百分點，而是市政基本盤能否轉化成選票。雖然蔣萬安施政滿意度百分之五十二點四，但不滿意度仍有百分之四十一點六，與其盲目追逐民調數字、設法挖綠營牆角，還不如落實營養午餐、兒少社福等民生政策，鞏固真正能決定勝負的中間選票，這才是蔣萬安該守住的基本盤。

民進黨高雄市長初選期間，當時四位立委輪番高喊民調第一，初一、十五不一樣，被揶揄是「調整型民調」，如今許多縣市也如法炮製。民調可以測量民意，卻不能製造民意，若把民調當成造浪工具，炒作過頭的「人工洋流」恐與真實民意愈離愈遠；海水退了，吹過頭的「佯流」將會出洋相。

精華 FAQ

  • 文章聚焦在沈伯洋雖只落後蔣萬安1.2個百分點，卻與看好度出現巨大落差，認為民調結果與北市長期藍大於綠的選民結構不太相符，因而引發外界對民調可信度與政治操作的質疑。

  • 因為該協會近期兩次民調都被認為有利綠營，且樣本中泛綠比例高於泛藍，還被點出與特定政治人物有連結。作者因此懷疑民調可能不是單純反映民意，而是被用來替選情製造聲勢。

  • 對蔣萬安而言，真正要警惕的是施政滿意度能否轉化為選票，應把重點放在營養午餐、兒少社福等民生政策；對沈伯洋而言，雖民調落後但仍需勤走基層，而不是過度依賴民調聲勢。

民調 蔣萬安 沈伯洋

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