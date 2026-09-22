我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

張麗善南下力挺柯志恩 反擊賴清德「雲林不只張家還有蘇家」

記者徐白櫻陳雅玲／台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
雲林縣長張麗善（前右二）21日專程到高雄為柯志恩（前右三）輔選，柯志恩相當開心，...
雲林縣長張麗善（前右二）21日專程到高雄為柯志恩（前右三）輔選，柯志恩相當開心，逢人就介紹「她（張麗善）是我的好姐妹」。(記者徐白櫻／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

張麗善南下替柯志恩站台，反擊賴清德對雲林張家的批評，並與張嘉郡一起提出斗六未來10年科技教育與AI產業發展藍圖。

南部藍營縣市長參選人拉抬選情，高雄市雲林同鄉會昨晚開理監事會，國民黨高市長參選人柯志恩和雲縣長張麗善同框，張力挺柯「絕對能勝任高市長職務」；而賴清德總統前天到雲林輔選稱不能容許雲林變成張家的天下，張麗善反擊說「雲林不只有張家，還有蘇家」。

張麗善和柯志恩以「好姐妹」相稱，張說，跟柯是第9屆立法院同事，當年僅35席立委，一人要身兼數職，為抵擋不公不義法案、群策群力，在立院看見柯志恩的魄力與專業，希望在高雄的雲林鄉親支持柯志恩，也打電話回去雲林為張嘉郡拉票，明年讓柯志恩與張嘉郡並肩作戰。

柯志恩表示，以前她與張麗善在立法院並肩作戰，當時張麗善就已經展現領導者氣勢，希望高市府以後有機會跟雲林縣政府一起打拚。

由於賴清德總統前天為雲縣長參選人劉建國成立競選總部站台，致詞稱「張家兄長做完縣長交給小妹，小妹做完又要交給姪女」等語，張麗善說，「如果可以傳承跟世襲的話，張榮味卸任時，我應該就要順理來接了」，自己當年不只一次退選、落選，在鄉親鼓勵下持續努力，才有機會為雲林服務。

張麗善直言「不要忘了，雲林不只有張家，還有蘇家」，這麼多年來誰真正為鄉親做事？誰又沒能發揮最高效率？鄉親都會用理性與智慧做判斷。

另，雲林年底縣長選戰，縣治所在斗六市的發展屢成藍綠攻防焦點，藍營參選人張嘉郡昨發表斗六市未來10年城市藍圖，她說，斗六人口穩定，石榴科技實驗學校（石榴國中）從招生不足，透過發展科技實驗教育成功轉型，未來她將推動增設高中部成為科技實驗完全中學，培養具備科技素養與創新能力的新世代人才。

張嘉郡指出，雲科大已建置智慧電動車電控系統區域產業人才培育基地，希望鏈結雲科大與產業資源，優先加速推動斗六智慧電動車創新產業園區，打造AI、自駕系統、智慧製造等完整產業生態，讓企業能在斗六完成研發、測試、驗證、人才媒合及產學合作，讓教育與產業成為推動斗六下一個10年雙引擎，打造成中台灣AI智慧產業新核心。

精華 FAQ

  • 張麗善出席高雄市雲林同鄉會理監事會，公開力挺國民黨高市長參選人柯志恩，並稱她有能力勝任高雄市長職務，還呼籲雲林鄉親支持她。

  • 賴清德稱不應容許雲林變成張家的天下，並提到家族傳承問題；張麗善則反擊，強調雲林不只有張家，還有蘇家，並認為鄉親會理性判斷誰真正做事。

  • 張嘉郡主張以科技實驗教育、增設高中部與智慧電動車產業為核心，結合雲科大資源推動AI、自駕系統與智慧製造，打造斗六成為中台灣AI智慧產業新核心。

賴清德 國民黨

上一則

醫籲廢「保力達B、維士比」藥證 衛部：請食藥署與業者討論

下一則

APEC會議台勞長桌牌Chinese Taipei 依慣例出席未遭矮化

延伸閱讀

唯一擔任競總主委縣市 賴清德為雲林劉建國操盤

唯一擔任競總主委縣市 賴清德為雲林劉建國操盤

破例 「公道伯」王金平出任柯志恩競總主委

破例 「公道伯」王金平出任柯志恩競總主委
高雄對壘 柯志恩拒新系綁架 賴瑞隆盼市政交鋒

高雄對壘 柯志恩拒新系綁架 賴瑞隆盼市政交鋒
起風前兆？王金平打造「韓」流後再出馬 構築「高雄鐵三角」

起風前兆？王金平打造「韓」流後再出馬 構築「高雄鐵三角」

熱門新聞

台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
陸委會副主委沈有忠14日上午出席「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會，並於會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影

中國出入境新規15日上路 陸委會副主委再次示警5類人

2026-09-14 10:04

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」