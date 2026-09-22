黑白集/調查局參訪鄭南榕館 為轉型正義還是輸誠？

調查局長陳白立。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 文章質疑調查局參訪鄭南榕紀念館與義光教會，不是真為轉型正義，而是向執政者輸誠，並批評其辦案存在政治雙標。

調查局幹訓所近日到鄭南榕紀念館、義光教會參訪。率隊的調查局長陳白立說，鄭南榕是爭取民主自由的指標人物，調查局「堅定捍衛民主體制與言論自由」。看來調查局很積極，想在「轉型正義」中參一角。

這次參訪名目，是參觀「具轉型正義意涵場址」。問題是，鄭南榕紀念館根本還未被審定為「具轉型正義意涵場址」。若是想以轉型正義教育學員，大可去威權時期最具國家機器象徵的「景美人權園區」，或調查局的「安康接待室」。捨此不為，是為了轉型正義，還是輸誠？

民進黨 執政後，司法不斷被質疑雙標。較廣為人知者，有大罷免偽造連署案、高虹安助理費案、馬文君潛艦洩密案等。至於一般民眾、村里長、社團赴中遭《反滲透法》嚴辦，更多如牛毛。這些案件，調查局都扮演關鍵角色。

面對質疑，調查局回應千篇一律「證據到哪辦到哪」。但只要是政治正確案件，調查局就無比積極，不只辦案蒐證，還貫徹政府指令；若政治不正確，就辦得「聲聲慢」。這樣的調查局，和威權時代有何不同？

調查局幹訓所參訪鄭南榕紀念館及義光教會，與其說是要學員「認識轉型正義」，不如說要他們認識並熟悉「效忠對象」。陳白立堅定捍衛的，只是執政者權力。調查局的角色沒變，只是效忠對象換了不同政黨罷了。(轉載自聯合報)