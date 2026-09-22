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民調拉近蔣萬安僅差1個百分點 沈伯洋：努力把聲量轉化為選票

記者蔡晉宇陳熙文／台北即時報導
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民進黨台北市長參選人沈伯洋。(記者潘俊宏／攝影)
民進黨台北市長參選人沈伯洋。(記者潘俊宏／攝影)

戴立安民調今天公布2026年台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度為41.7%，民進黨沈伯洋支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。

不過，國民黨台北市議員楊植斗在民調發布前就批評，是聯電董事長曹興誠「信民協會」，曹興誠的秘書、新聞窗口黃秀錦，曾經公開發文大挺沈伯洋，加上曹大罷免期間與沈關係密切，「這樣的民調要怎麼相信它的公正性？」恐怕只是複製過去大罷免戰術，吹捧洋流席捲全台，這樣的邏輯真的都「順起來」了。

民調指出，蔣萬安施政滿意度52.4%、不滿意度41.6%，受訪市民高達9成4已表態，趨向定型。關於蔣萬安擔任台北市長適合度，蔣萬安適合度50%、不適合度38.3%；沈伯洋46.2%、不適合度32.5%。

針對民調拉近，沈伯洋自評說，現在的知名度是提高一點，但不代表能轉化成支持度，指對他的競選團隊來說，是逐步在推進當中。

民進黨立委、沈伯洋競選總幹事吳思瑤日前公開表示，根據最新內部民調，沈伯洋與蔣萬安之間的民調差距已縮小至個位數；有報導則指出，根據民進黨內部最新數據，指沈伯洋的好感度「轉負為正」呈現1.3%，與蔣的負39.7%呈現對比；報導也聲稱，綠營的戰略目標已從「牽制蔣萬安」，轉向「怎麼贏得選戰」。

沈伯洋今受訪時表示，好感度每天都在變，可以當作參考但不是最重要指標，最重要還是努力耕耘，把聲量轉化為選票。

沈伯洋也自己評估選情，指他們現在是逐步推進當中，認為他現在的知名度有所提高，但不代表能轉化成支持度，仍要努力博取選民的認識、了解和信任。

民調委託單位為台北市信民兩岸研究協會。調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。由畢肯市場研究公司執行電訪）。調查範圍：台北市。調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間：2026年9月16日至9月18日。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted TelephoneInterviewing，CATI）。抽樣設計：住宅電話與行動電話雙架構抽樣，2025年家庭收支調查台北市住宅電話普及率為82.63%，家戶行動電話普及率為99.30%。樣本規模：成功完訪1076人（住宅電話752人、行動電話324人） ，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

精華 FAQ

  • 民調顯示，國民黨蔣萬安支持度為41.7%，民進黨沈伯洋為40.5%，兩人差距僅1.2個百分點，顯示選情已相當接近。

  • 民調指出，蔣萬安施政滿意度為52.4%、不滿意度41.6%，且市民高達9成4已表態；在適合度方面，蔣萬安為50%，不適合度38.3%。

  • 沈伯洋認為知名度確實提高，但不代表會直接轉化成支持度；他強調團隊仍在逐步推進，最重要的是持續耕耘，讓聲量真正變成選票。

沈伯洋 蔣萬安 民調

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