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洋流衝擊選情 藍：有大罷免既視感 非跨黨派海嘯

記者洪子凱黃婉婷／台北22日電
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民進黨台北市長參選人沈伯洋近日走訪夜市、市場身邊都不少支持者緊隨，掀起「洋流」炫...
民進黨台北市長參選人沈伯洋近日走訪夜市、市場身邊都不少支持者緊隨，掀起「洋流」炫風，國民黨議員鍾沛君表示，不會去否認「洋流」真實性，有種大罷免既視感，更稱蔣萬安人氣比拼，照片會說話。（圖／鍾沛君提供）

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日走訪夜市、市場身邊都不少支持者緊隨，掀起「洋流」旋風，國民黨議員鍾沛君表示，不會去否認「洋流」真實性，但看起來像大罷免後民進黨基本盤重新集結所形成的政治浪潮，並非完成跨黨派社會海嘯，有種大罷免既視感，但真正左右結果中間選民大多是，不會每天留言、沒有每場活動都參加，甚至到選前最後兩周才開始認真比較的人。

鍾沛君表示，20日晚的信義市場平安餐會，沈伯洋、蔣萬安先後抵達，人氣比拼擂台賽，而現場是爲了土地公聖誕千秋舉辦的平安餐會，與會者是攤商和家人以及地方仕紳，桌次早就排定，藍綠都沒有動員的空間，從結果來看照片會說話。

鍾沛君表示，不否認沈伯洋確實炒熱選舉氣氛，且「洋流」名稱簡單好記、容易擴散，聚集原本零散的支持者，產生「這局可以打」的參與感，當「洋流」打破選情冷感、凝聚民進黨支持者，也讓媒體開始用競爭選區的角度報導台北市，但綠營支持者只要過度興奮，老毛病就會「牙起來」，把基本盤誤認為全民、恣意網路出征異溫層、攻擊對手家人，那熟悉的大罷免既視感就來了，社群平台上聲量極大、活動現場情緒極高，支持者彼此感染，「整個社會都跟我站在一起」。

鍾沛君直言，參加掃街造勢往往是高度政治參與者，但決定台北市長選舉的，通常不會每天留言、沒有每場活動都參加，甚至到選前最後兩周才開始認真比較的中間選民，目前「洋流」比較像大罷免後民進黨基本盤重新集結所形成的政治浪潮，而不是已經完成跨黨派擴張的社會海嘯。

鍾沛君說，民進黨現在是在把基本盤的溫度做高，國民黨則要把市政成績與候選人的治理能力講清楚，最後決定選舉，不是哪一場直播有6000則留言，而是市民在投票那一天，願不願意把台北市未來四年交給你，民進黨要自嗨她沒意見，「起碼我是不會稱讚蔣萬安吸珍奶很有台灣味、穿夾腳拖英俊迷人。」

但民進黨內觀察，年輕選民不欣賞實問虛答、官腔官調，沈伯洋近期透過打出政策牌、「市長，你給我聽好了」的街頭演講模式，直接向市民報告解方，吸引許多「異溫層」青年目光，加上穿花襯衫划立槳等未經包裝的「出圈」畫面，除了活絡綠營基本盤，也讓高齡深綠支持者回流。

綠營地方人士分析，「洋流」是由下而上的自然凝聚，起初是承接了「大罷免」時期的志工動能，成功將高活躍度支持者的熱情轉化為正向支持，不僅喚出隱性年輕人，連高齡深綠長輩也隨之回流。不過，黨內擔憂，部分支持者過激或「反串」，攻擊蔣萬安家人，恐掀起對立，一有不慎，還會將關鍵的游離青年票愈推愈遠。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）21日一早來到社子公園，向早起運動的民眾拜票請託...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）21日一早來到社子公園，向早起運動的民眾拜票請託。（記者許正宏／攝影）

精華 FAQ

  • 鍾沛君認為，「洋流」確實存在，但更像大罷免後民進黨基本盤重新集結的政治浪潮，還不到跨黨派擴張的社會海嘯。她強調真正決定選舉的是中間選民，而非網路聲量。

  • 她指出，社群聲量高、活動氣氛熱，容易讓支持者誤以為全社會都站在自己這邊，進而出現網路出征、攻擊家人等過激行為，這種情緒化擴散模式讓她聯想到大罷免時期。

  • 綠營認為「洋流」是由下而上的自然凝聚，成功喚起隱性年輕人與高齡深綠支持者，也讓政策論述更受關注；但黨內同時擔心部分支持者過激反串，反而把游離青年票推遠。

罷免 沈伯洋 蔣萬安

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