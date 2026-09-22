「你出征我來吃」 蔣萬安大啖鬍鬚張反制青鳥

台北市長蔣萬安用行動力挺鬍鬚張，21日中午在臉書貼出午餐照片，貼文喊「今天午餐 鬍鬚張！」(取材自蔣萬安臉書)

鬍鬚張第三代張耀升近日出席台北市長蔣萬安 大同區後援會成立大會，並送上鳳梨祝蔣當選，遭青鳥出征並揚言抵制。台北市長蔣萬安昨天用行動力挺鬍鬚張，蔣昨天中午在臉書貼出午餐照片，貼文喊「今天午餐鬍鬚張！」

對於鬍鬚張第三代張耀升因挺蔣遭抵制，蔣萬安受訪反擊說，「有人負責到處出征，我就負責吃滷肉飯。」並表示今天如果有人，因為支持蔣萬安就要被出征，這是撕裂社會、製造仇恨。他相信，絕大多數的台灣民眾是不會認同的。

蔣也透露自己吃鬍鬚張的最愛，蔣說，「我中午就吃了滷肉飯，而且搭配燙青菜、筍絲、當然還有瓜仔雞湯」。

蔣萬安的開吃鬍鬚張貼文，也吸引大批網友響應，很多網友留言說「吃起來」；還有網友稱「我要連吃三天」、更有網友說「要吃爆鬍鬚張。」

國民黨立委王鴻薇表示，青鳥側翼為了沈伯洋去出征鬍鬚張，這件事情只要沈伯洋出來約束就可以平息了，沒想到竟然對沈伯洋來說這麼難。

王鴻薇提到，饒河街夜市東發號事件，蔣萬安對店家送暖；她和國民黨立委徐巧芯也都呼籲不需要出征店家，這是任何「正常」政治人物的做法，去對比沈伯洋捨不得這些仇恨停下來，高下立判。

王鴻薇說，這是「典型的沈伯洋式出征極端文化」，這場台北市選舉，短短幾個月，已經數度失控。比如先前韓國啦啦隊女孩李多慧拍攝北市府宣傳片與蔣萬安同框被青鳥出征；一名大學新生發文分享宿舍照片環境優質，讓沈伯洋競總主委吳思瑤宣傳是自己推動。學生僅回覆「我沒有想要我的貼文有政治謝謝」就遭青鳥側翼攻擊，還說他是「民主富二代」不知感恩，對其出征禍及家人，自始至終吳思瑤沒有制止。

台北市長蔣萬安21日視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統。（記者余承翰／攝影）