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文化會議再提預算被刪 卓榮泰喊對抗文化殺手 藍批煽動對立

台灣新聞組／台北21日電
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全國文化會議20日在國家圖書館舉辦開幕式，文化部長李遠（右二）邀請賴清德總統（左...
全國文化會議20日在國家圖書館舉辦開幕式，文化部長李遠（右二）邀請賴清德總統（左）、行政院長卓榮泰（右三）致詞。(記者許正宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

全國文化會議上，賴清德、卓榮泰與李遠密集談及文化預算遭刪凍，藍白則反批政府情緒勒索、煽動對立，朝野圍繞文化政策激烈交鋒。

四年一度全國文化會議昨登場，文化部長李遠邀請賴清德總統、行政院長卓榮泰致詞。賴總統對兩年來文化部預算遭大幅刪凍表示錯愕；卓榮泰呼籲文化界團結起來、對抗刪凍文化預算的「文化殺手」；李遠則感慨文化人被形容為「乞丐」。

本屆開幕致詞與閉幕式總結，都充滿濃濃政治味。國民黨文傳會主委陳以信表示，卓榮泰不應將國會正常監督簡化為打擊文化，更不應以「文化殺手」標籤煽動對立。國民黨立委李彥秀批評，當文化部「窮到只剩下預算及情緒勒索」，這才是台灣文化政策最大的悲哀。立委賴士葆則說，國民黨團會嚴格把關預算，防止文化部藉由補助特定人士流入側翼網軍。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍也說，審議預算是憲法賦予立法院的職權，依法把關就被扣上「文化殺手」的帽子？更何況，文化部主管預算原編列296億元（台幣，下同），即使扣除三讀刪減約10億元，仍有大約286億元，還高於前年度279億元的法定預算，這是哪門子「殺手」？

賴總統昨致詞時表示，面對人工智慧、數位轉型與全球環境變局，他期待從向下扎根、厚植在地主體、科技與尊嚴並進等方向勾勒台灣文化的未來；他說，兩年來文化部的預算遭立法院大幅刪減或者是凍結，令人非常錯愕，但政府不會因此停止對文化部的支持。

卓榮泰表示，台灣現在對內面臨刪凍文化預算的文化殺手，對外面臨小紅書、抖音等外來的文化侵略，政府會用國家的力量保護本土文化產業。

李遠在長達18分鐘的總結中，有12分鐘在講「預算被刪」。由於「國際文化參與與地緣策略」議題召集人耿一偉在總結報告時說，「文化就是阿嬤，我們不會希望阿嬤賺錢，但是沒有阿嬤就沒有你」，李遠特別提到，阿嬤其實自食其力，最怕就是有人叫她「乞丐」、看不起她，向她丟石頭。

「阿嬤說你們小看我了，我其實是丐幫幫主。」李遠要大家看金庸小說裡面，丐幫幫主是誰？他的武力有多高強？「整個金庸小說裡整個社會最大的幫派就是丐幫，最後統一江湖的也是丐幫」。不過，事實上，金庸小說從未讓丐幫統一江湖。

李遠指出，文化會議進行時，他的手機便接到許多訊息，譏笑文化部抱怨預算被砍很委屈，還說「所有的文化補助都是青鳥飼料，很難聽」。話鋒一轉，他表示，「後來想想青鳥飼料是很不錯的ＩＰ」，可以是便當、也可以是各種創意的產品。他透露，許多朋友開玩笑說拍戲拍累了，「就開始吃青鳥飼料」。

對於在野批評，民進黨團幹事長莊瑞雄說，文化預算可以監督，但不能傷到影視、公共媒體、藝文工作者及人才培育。民進黨團副幹事長陳培瑜則提醒行政院，守護文化不能只靠文化部單打獨鬥，需要更積極、更完整的跨部會合作。

精華 FAQ

  • 焦點集中在文化部預算遭立法院刪減與凍結，賴清德、卓榮泰與李遠都公開表達不滿，並將其上升為文化政策與文化尊嚴的政治攻防。

  • 因他在會議中呼籲文化界對抗刪凍文化預算的「文化殺手」，藍營認為這把國會正常監督簡化成打擊文化，等於用標籤化語言激化對立。

  • 民進黨主張文化預算不應傷及影視、公共媒體與人才培育，並強調政府會持續支持；藍白則認為立院依法審議預算是職權，不該被貼上政治帽子。

賴清德 國民黨 卓榮泰

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