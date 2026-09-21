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黑白集／重政治輕教育 教長鄭英耀不演了

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教育部長鄭英耀（二排右三）今年缺席SUPER教師獎頒獎典禮，改出席「2026總統...
教育部長鄭英耀（二排右三）今年缺席SUPER教師獎頒獎典禮，改出席「2026總統府全社會防衛韌性國際論壇」。（圖／總統府提供）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評教長鄭英耀多次缺席教育相關場合，轉而參與政治活動與總統府論壇，顯示其重政治輕教育，且對教師濫訴與缺師問題缺乏有效作為。

每年教師節前夕，全國教師會慣例舉行Super教師獎頒獎典禮，歷任教育部長多會親自出席為全國教師打氣，今年鄭英耀卻罕見缺席，原來他跑去參加總統府舉辦的「全社會防衛韌性國際論壇」。不久前，鄭英耀也稱病未出席立院審查攸關教師權益的法案會議，卻跑去替民進黨參選人輔選。他還記得自己是教長嗎？

第一線教育現場近年因校事會議機制而幾乎瀕臨瓦解，開學已快一個月，不論都會或鄉村，教師都招不滿。然而，教育部對於老師面臨濫訴的困境，卻始終端不出有效對策。

理應成為教師後盾的鄭英耀，上任來不見有亮眼表現，唯一讓人印象深刻的，是他積極配合賴政府的抗中路線，對兩岸學校交流畫下一道道紅線，包含全面禁止台灣的大學與隸屬中共統戰部的學校往來，且相關學校學歷亦不採認，成了抗中急先鋒。

鄭英耀對輔選更是不遺餘力，藉政策說明會或考察之名，頻為民進黨參選人開政治支票。6月間，他還向立院請假，缺席校事會議修法會議，為的是陪同民進黨彰化縣長參選人訪視學校，引發外界譁然。他的心中孰重孰輕，已不言可喻。

只是，當時鄭英耀還會找理由缺席，如今直接不演了，寧可缺席教師節重要活動，也要在賴總統主持的大拜拜場合露臉。難怪鄭英耀即使爭議纏身，官位依舊穩得很。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章指出，他在教師節前夕罕見缺席頒獎典禮，原因是改去參加總統府舉辦的「全社會防衛韌性國際論壇」，被批評未把教師活動放在優先位置。

  • 文中提到，他曾以生病為由未出席立院審查教師權益法案的會議，卻轉而替民進黨參選人輔選；6月又請假缺席校事會議修法會議，陪同縣長參選人訪視學校。

  • 文章批評教育部面對校事會議引發的教師濫訴與招募困境，始終拿不出有效對策，同時又過度配合賴政府的抗中路線，讓外界質疑部長重政治、輕教育。

民進黨

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