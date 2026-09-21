我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再傳重大事故 廣東佛山紡織廠大火釀8死1傷

超模辛蒂克勞馥兒子「勒戒中心驟逝」得年27歲 曾公開心理健康問題

少東挺蔣萬安 「鬍鬚張」遭青鳥抵制 藍批撕裂社會

記者林麗玉詹宜庭／台北21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
滷肉飯連鎖品牌鬍鬚張三代張耀升，上周六出席台北市長蔣萬安（圖）大同區後援會成立，...
滷肉飯連鎖品牌鬍鬚張三代張耀升，上周六出席台北市長蔣萬安（圖）大同區後援會成立，並祝福蔣萬安當選，引發部分消費者揚言抵制。(記者黃義書／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

鬍鬚張第三代張耀升公開力挺蔣萬安後，遭青鳥出征與抵制，藍營則批評民進黨放任側翼製造對立；公司則澄清個人行程不等於品牌立場，盼外界勿過度解讀。

滷肉飯連鎖品牌「鬍鬚張」第三代張耀升上周六因出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立，並祝福蔣萬安當選，慘遭青鳥攻擊，連「鬍鬚張」英文品牌名 「FORMOSA CHANG」的 FORMOSA都不准用，惡意亂改招牌。「鬍鬚張」公司發布聲明表示，「鬍鬚張」長年專注餐飲本業，個人私人行程與品牌立場連接非事實，希望外界勿過度解讀。

綠營青鳥側翼出征「鬍鬚張」，引來國民黨立委王鴻薇與議員柳采葳重砲抨擊，痛批民進黨與沈伯洋放任側翼製造寒蟬效應，「連吃一碗滷肉飯都要分藍綠」。

面對網路鋪天蓋地的抵制聲浪與招牌惡搞，「鬍鬚張」聲明指出，「鬍鬚張」長期以來專注於餐飲本業、食品安全與服務品質，服務不同背景、不同立場的每一位消費者。對於網路上將個人私人行程與品牌立場直接連結的相關說法，並非事實，也盼外界勿過度延伸或造成誤解。

聲明也指出，每一位認真為生活、為台灣打拼的人，都是「鬍鬚張」珍惜的顧客。我們會持續專注餐飲本業，用心服務每一位消費者。

「鬍鬚張」董事長張永昌的兒子張耀升，在蔣萬安大安區後援會成立大會送上大鳳梨祝福。國民黨立委王鴻薇指出，張耀升的表態，使「鬍鬚張」在網路受到青鳥側翼攻擊，這是典型民進黨台北市長參選人沈伯洋的出征極端文化，野火燒不盡，選舉吹又生，去年大罷免都經歷過，這些青鳥側翼再次捲土重來，撕裂社會與製造對立。

王鴻薇表示，「鬍鬚張」起家於大同區，這對蔣萬安說相當有意義，這樣的表態讓鬍鬚張在網路受到青鳥側翼攻擊，除了抵制以外，連鬍鬚張英文名字的「FORMOSA CHANG」的FORMOSA都不准用，遭人惡意亂改招牌，極盡羞辱之能事，把大罷免的出征文化、寸草不生的本性，再一次的展露無遺。

王鴻薇指出，她個人一貫立場，不分政治黨派，反對任何政治出征，過去發生這樣的事情，她和許多國民黨政治人物，即便是藍營的朋友行為，幾乎也都是當天就發文出來制止，但民進黨政治人物默不作聲。反觀民進黨一個月前才對東發號事件，喊話蔣萬安呼籲支持者，停止這樣行為，還說這是紅線的沈伯洋安安靜靜，享受側翼網軍幫他打壓異己，原來在他的心中畫紅線，還要分顏色。

柳采葳則指出，「鬍鬚張」只因力挺蔣萬安就被出征，她覺得大罷免既視感好深。「鬍鬚張」從大同區起家，一碗滷肉飯做到今天，是台灣人熟悉的本土品牌。但民進黨以及青鳥們卻因為人家支持的候選人不是你，就連一碗滷肉飯都要分藍綠、連一家店都要被政治清算，這算哪門子的民主！

柳說，「難道現在做生意之前，還要先通過政治立場審查？」支持民進黨支持沈伯洋的人叫做民主，支持別人的人就要被抵制，民進黨就是在踐踏民主，台北市民要看到的是政策競爭，不是連吃一碗滷肉飯，都要先被問你是哪一邊。所以她要請民進黨及沈伯洋講清楚，是否認同因為支持蔣萬安，就抵制「鬍鬚張」？

柳說，如果不認同，就請公開制止這種行為。不要自己被攻擊時高喊反對出征，今天「鬍鬚張」被圍剿卻集體安靜。這種「不跟我站在一起，就把你鬥臭、鬥倒」的青鳥文化，只會讓台灣社會更加撕裂。相關抵制與惡搞情形已有媒體報導。

柳采葳說，真正有自信的民主，不怕不同意見；只有容不下不同聲音的人，才需要靠出征製造寒蟬效應。請把選舉交給政策、政績和選票，不要再把台北拖回「順我者昌、逆我者出征」的政治對立。

精華 FAQ

  • 因為鬍鬚張第三代張耀升出席蔣萬安後援會並公開祝福，引發部分青鳥網友不滿，進而發動抵制，甚至惡搞英文招牌名稱，讓事件迅速擴大。

  • 公司發聲明表示，鬍鬚張長年專注餐飲本業、食品安全與服務品質，服務各種立場的消費者；張耀升的私人行程不代表品牌立場，希望外界不要過度延伸或誤解。

  • 王鴻薇與柳采葳都認為，這是側翼出征、製造寒蟬效應，連支持哪位候選人都要被清算，痛批民進黨與沈伯洋默不作聲，讓社會更加撕裂與對立。

蔣萬安 沈伯洋 國民黨

上一則

黨產爭議 最高行政法院：不能憑轉型正義口號違法裁判養

下一則

兩岸關係調查／川習會後美對台軍售 台47%民眾沒信心

延伸閱讀

第3代挺蔣萬安遭抵制 鬍鬚張：私人行程非代表公司立場

第3代挺蔣萬安遭抵制 鬍鬚張：私人行程非代表公司立場
蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光
陳時中「不要選面相難看的」羞辱蔣萬安 北市府反擊

陳時中「不要選面相難看的」羞辱蔣萬安 北市府反擊
新聞評論／選舉選到沒人性 將讓選民反感

新聞評論／選舉選到沒人性 將讓選民反感

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
陸委會副主委沈有忠14日上午出席「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會，並於會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影

中國出入境新規15日上路 陸委會副主委再次示警5類人

2026-09-14 10:04

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了

張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了