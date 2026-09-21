少東挺蔣萬安 「鬍鬚張」遭青鳥抵制 藍批撕裂社會

滷肉飯連鎖品牌鬍鬚張三代張耀升，上周六出席台北市長蔣萬安（圖）大同區後援會成立，並祝福蔣萬安當選，引發部分消費者揚言抵制。(記者黃義書／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 鬍鬚張第三代張耀升公開力挺蔣萬安後，遭青鳥出征與抵制，藍營則批評民進黨放任側翼製造對立；公司則澄清個人行程不等於品牌立場，盼外界勿過度解讀。

滷肉飯連鎖品牌「鬍鬚張」第三代張耀升上周六因出席台北市長蔣萬安 大同區後援會成立，並祝福蔣萬安當選，慘遭青鳥攻擊，連「鬍鬚張」英文品牌名 「FORMOSA CHANG」的 FORMOSA都不准用，惡意亂改招牌。「鬍鬚張」公司發布聲明表示，「鬍鬚張」長年專注餐飲本業，個人私人行程與品牌立場連接非事實，希望外界勿過度解讀。

綠營青鳥側翼出征「鬍鬚張」，引來國民黨 立委王鴻薇與議員柳采葳重砲抨擊，痛批民進黨與沈伯洋 放任側翼製造寒蟬效應，「連吃一碗滷肉飯都要分藍綠」。

面對網路鋪天蓋地的抵制聲浪與招牌惡搞，「鬍鬚張」聲明指出，「鬍鬚張」長期以來專注於餐飲本業、食品安全與服務品質，服務不同背景、不同立場的每一位消費者。對於網路上將個人私人行程與品牌立場直接連結的相關說法，並非事實，也盼外界勿過度延伸或造成誤解。

聲明也指出，每一位認真為生活、為台灣打拼的人，都是「鬍鬚張」珍惜的顧客。我們會持續專注餐飲本業，用心服務每一位消費者。

「鬍鬚張」董事長張永昌的兒子張耀升，在蔣萬安大安區後援會成立大會送上大鳳梨祝福。國民黨立委王鴻薇指出，張耀升的表態，使「鬍鬚張」在網路受到青鳥側翼攻擊，這是典型民進黨台北市長參選人沈伯洋的出征極端文化，野火燒不盡，選舉吹又生，去年大罷免都經歷過，這些青鳥側翼再次捲土重來，撕裂社會與製造對立。

王鴻薇表示，「鬍鬚張」起家於大同區，這對蔣萬安說相當有意義，這樣的表態讓鬍鬚張在網路受到青鳥側翼攻擊，除了抵制以外，連鬍鬚張英文名字的「FORMOSA CHANG」的FORMOSA都不准用，遭人惡意亂改招牌，極盡羞辱之能事，把大罷免的出征文化、寸草不生的本性，再一次的展露無遺。

王鴻薇指出，她個人一貫立場，不分政治黨派，反對任何政治出征，過去發生這樣的事情，她和許多國民黨政治人物，即便是藍營的朋友行為，幾乎也都是當天就發文出來制止，但民進黨政治人物默不作聲。反觀民進黨一個月前才對東發號事件，喊話蔣萬安呼籲支持者，停止這樣行為，還說這是紅線的沈伯洋安安靜靜，享受側翼網軍幫他打壓異己，原來在他的心中畫紅線，還要分顏色。

柳采葳則指出，「鬍鬚張」只因力挺蔣萬安就被出征，她覺得大罷免既視感好深。「鬍鬚張」從大同區起家，一碗滷肉飯做到今天，是台灣人熟悉的本土品牌。但民進黨以及青鳥們卻因為人家支持的候選人不是你，就連一碗滷肉飯都要分藍綠、連一家店都要被政治清算，這算哪門子的民主！

柳說，「難道現在做生意之前，還要先通過政治立場審查？」支持民進黨支持沈伯洋的人叫做民主，支持別人的人就要被抵制，民進黨就是在踐踏民主，台北市民要看到的是政策競爭，不是連吃一碗滷肉飯，都要先被問你是哪一邊。所以她要請民進黨及沈伯洋講清楚，是否認同因為支持蔣萬安，就抵制「鬍鬚張」？

柳說，如果不認同，就請公開制止這種行為。不要自己被攻擊時高喊反對出征，今天「鬍鬚張」被圍剿卻集體安靜。這種「不跟我站在一起，就把你鬥臭、鬥倒」的青鳥文化，只會讓台灣社會更加撕裂。相關抵制與惡搞情形已有媒體報導。

柳采葳說，真正有自信的民主，不怕不同意見；只有容不下不同聲音的人，才需要靠出征製造寒蟬效應。請把選舉交給政策、政績和選票，不要再把台北拖回「順我者昌、逆我者出征」的政治對立。