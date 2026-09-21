童子賢、管中閔 為白營北市議員參選人站台
童子賢、管中閔等人出席許甫競總成立大會，分別以民主制衡與年輕改變為由力挺，藍白陣營也同場展現團結。
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童子賢、管中閔等人出席許甫競總成立大會，分別以民主制衡與年輕改變為由力挺，藍白陣營也同場展現團結。
民眾黨北市松山信義選區議員參選人許甫昨成立競總，和碩董座童子賢、台大前校長管中閔等現身力挺。童致詞透露2016年跟前總統蔡英文說的話，「一黨獨大非台灣民主福氣，需制衡聲音」；管中閔說，希望讓年輕聲音出來，改變是社會所需要。
許甫競總昨成立，除民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲妻子陳佩琪出席，國民黨立委王鴻微、台中市副市長鄭照新等人也到場站台。
童子賢透露，他要來之前，刻意徵詢公司的年輕同事，坦言有三、四位同事拉住他，說「你不要去，去了會很嚴重…」；但也有同事說，想怎麼樣就去做、不用去理會。
童子賢回憶，2016年時，前總統蔡英文高票當選，他當時公開、也私底下向蔡提到，「執政黨有這麼強勢選票支持，但一黨獨大不是台灣民主福氣，需要多元制衡聲音」，希望能對在野黨有更多包容；之後再遇到蔡，當時蔡說，不僅她要多包容，在野黨也要多加油。
管中閔昨現身時，特地換上白色上衣。他說，幫許甫站台，是因為年輕人願意選擇走相對困難的從政道路，一定是有理想、熱情，且一定是勇敢，「年輕人會帶來改變，改變是社會需要的，希望許甫為松信帶來改變，也為台北市政府帶來改變」。
鄭照新說，在野團結太重要，他代表台中市長盧秀燕送上台中的祝福，希望藍白團結，將選票愈做愈大，「藍白松信全壘打，萬安在市府，議會選許甫」。
兩人是為民眾黨北市松山信義選區議員參選人許甫站台。活動重點在於展現支持年輕從政者，並透過不同政治人物與意見領袖到場，凸顯藍白合作與在野陣營團結的氛圍。 童子賢表示，2016年曾對前總統蔡英文提到，執政黨雖獲高票支持，但一黨獨大不是台灣民主的福氣，應保留多元制衡聲音；他也回憶蔡曾回應，執政與在野都要一起努力。 管中閔強調年輕人願意走上從政道路，代表有理想、熱情與勇氣，希望許甫為松信與台北市帶來改變；鄭照新則呼籲藍白團結，盼擴大選票，並為許甫與台北市長蔣萬安助陣。
精華 FAQ
兩人是為民眾黨北市松山信義選區議員參選人許甫站台。活動重點在於展現支持年輕從政者，並透過不同政治人物與意見領袖到場，凸顯藍白合作與在野陣營團結的氛圍。
童子賢表示，2016年曾對前總統蔡英文提到，執政黨雖獲高票支持，但一黨獨大不是台灣民主的福氣，應保留多元制衡聲音；他也回憶蔡曾回應，執政與在野都要一起努力。
管中閔強調年輕人願意走上從政道路，代表有理想、熱情與勇氣，希望許甫為松信與台北市帶來改變；鄭照新則呼籲藍白團結，盼擴大選票，並為許甫與台北市長蔣萬安助陣。
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